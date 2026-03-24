الفوسفات الأردنية تحصد جائزة التميز الدولية للسلامة المهنية من المجلس البريطاني

وطنا اليوم:حصلت الشركة الهندية الأردنية للكيماويات، المملوكة بالكامل لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، على جائزة التميز الدولية للسلامة والصحة المهنية والبيئة لعام 2026، التي يمنحها المجلس البريطاني للسلامة والصحة المهنية، لالتزامها بأعلى المعايير وأفضل الممارسات في هذا المجال.

وجاء حصول الشركة على الجائزة، تقديرًا لجهودها في توفير بيئة عمل آمنة للعاملين والمقاولين في مصانعها، واعتمادها معايير فعالة أسهمت في تسجيل معدلات منخفضة لإصابات العمل، إلى جانب تطبيق أحدث التقنيات العالمية في الصحة والسلامة الصناعية والتفوق في التخطيط الاستراتيجي وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الدكتور محمد الذنيبات، أن معايير السلامة والصحة المهنية في الشركة والشركات التابعة والحليفة تصنف ضمن الأعلى عالميًا، مشيرًا إلى حرصها المستمر على توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر من خلال برامج تدريبية متخصصة وأنظمة حديثة تعزز ثقافة السلامة المهنية.

وأضاف أن هذه الجائزة تعكس التزام الشركة بالمعايير الدولية في مجال السلامة المهنية، وتؤكد مكانتها كنموذج يحتذى به، كما تعكس مستوى التقدم الذي حققته في الصناعات الوطنية.

وأوضح الدكتور الذنيبات أن هذا الإنجاز يشكل حافزًا لمواصلة تطوير الأداء وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية، ويعزز مكانة الشركة في السجل العالمي للسلامة الصناعية.

وأعرب عن تقديره لكوادر الشركة كافة على جهودهم المتميزة، مشيرًا إلى أن التزامهم بتطبيق أعلى معايير السلامة المهنية يساهم في تعزيز كفاءة العملية الإنتاجية واستدامتها، ويعكس روح العمل الجماعي داخل الشركة.

ويعد هذا الإنجاز امتدادًا لسلسلة النجاحات والجوائز المرموقة التي حققتها شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركاتها التابعة، ضمن نهج مؤسسي يضع السلامة والصحة المهنية في صدارة أولوياته، ويؤكد التزامها المستمر بمعايير التميز العالمية، بما يعزز مكانتها كشركة رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

يُذكر أن حفل تسليم الجائزة سيُقام في العاصمة البريطانية لندن خلال شهر حزيران المقبل.