انخفاض الحوادث المرورية بنسبة 52% خلال عطلة عيد الفطر

وطنا اليوم:أكد ضابط عمليات إدارة السير، انخفاض نسبة الحوادث خلال فترة عطلة العيد مقارنة بنفس الفترة من 2025.

ومن خلال دراسة تحليلية، تبين حدوث انخفاض في نسبة وقوع الحوادث سواء من ناحية الأضرار البشرية والمادية بنسبة 52 بالمئة، ما يدل على الوعي والالتزام من قبل السائقين والمواطنين بالسلوكيات الإيجابية التي يتم دائما التركيز عليها من خلال الرسائل التوعوية التي يتم بثها.

وأشار إلى أنه خلال عطلة عيد الفطر السعيد، تم التعامل مع بعض الحوادث المرورية والتي كانت نتيجة السلوكيات الخاطئة ومنها تجاوز السرعات المقررة والتعامل مع المنعطفات بشكل خاطئ واتخاذ المسارب بشكل خاطئ.

من جانبه، قال ضابط عمليات الدوريات الخارجية، إن جميع الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وتم توزيع الدوريات على جميع الطرق منذ ساعات الصباح، لضمان انسيابية الحركة المرورية ووصول المواطنين إلى وجهاتهم المختلفة بأمان.

وأضاف إنه خلال فترة العيد تم تنفيذ خطة لضمان انسيابية الحركة المرورية تركزت على عدة محاور أهمها: تعزيز الرقابة المرورية على جميع الطرق الخارجية، وتكثيف التوعية المرورية، وتقديم المساعدات الإنسانية لمحتاجيها.

وأشار إلى أنه بالرغم من التحذيرات المتواصلة بالابتعاد عن المخالفات الخطرة والمتحركة خاصة السرعات العالية، تم ضبط عدد من المخالفات الخطرة، حيث تم ضبط مركبة تسير بسرعة 202 كلم/س، وضبط أخرى تسير بسرعة 192 كلم / س على الطريق الصحراوي، كما تم ضبط مركبة تسير بسرعة من 90-181 كلم /س على طريق الأزرق، وضبط مركبة أخرى تسير بسرعة من 80 -197 كلم / س منطقة دبة حانوت.

ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية المواطنين ‏‏إلى ‏ضرورة ‏‏الالتزام ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بقواعد ‏‏‏‏‏‏‏وأولويات ‏‏‏‏‏‏‏‏المرور والسرعات ‏‏المقررة ‏والابتعاد عن ‏‏المخالفات الخطرة ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏والابتعاد ‏‏‏عن ‏‏‏‏‏‏مشتتات ‏الانتباه أثناء ‏القيادة للمحافظة ‏‏على انسيابية حركة ‏السير ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وللمحافظة على ‏‏‏‏‏سلامتهم ‏وسلامة مستخدمي ‏‏الطريق، ‏والى ‏عدم التردد بالاتصال ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏على رقم ‏الطوارئ ‏‏‏‏‏الموحد 911 ‏إذا ‏‏‏دعت الحاجة، وأكدا الجاهزية ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏التامة ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏لتقديم ‏المساعدة ‏‏‏‏‏‏لمحتاجيها ‏‏على مدار 24 ساعة.