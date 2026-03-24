بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

هجمات تستهدف خطوط ومحطات غاز في خرمشهر وأصفهان بإيران

4 ساعات ago
وطنا اليوم:أفادت وكالة “فارس” الإيرانية بأن مقذوفا سقط على خط أنابيب غاز يغذي محطة كهرباء في خرمشهر جنوبي إيران، ما أدى إلى أضرار مادية.
وقالت الوكالة إنه جرى استهداف مبنى إدارة الغاز ومحطة تخفيض الغاز بشارع كافح في أصفهان، ما أدى إلى أضرار في أجزاء من هاتين المنشأتين والمنازل المحيطة بهما.
ونُشرت تقارير تفيد باستهداف خط أنابيب الغاز التابع لمحطة خرمشهر لتوليد الطاقة.
وقال محافظ خرمشهر إن مقذوفا سقط على المنطقة المحيطة بمحطة خط أنابيب الغاز في خرمشهر، بينما لم يسفر الحادث عن أي إصابات.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:48

قصيدة رثاء محمود الشمايلة

12:44

نقيب أصحاب المحطات: منع بيع البنزين بالجالونات

12:09

الدفاع المدني يتعامل مع 6279 حادثا مختلفا خلال عطلة عيد الفطر

11:58

مقتل طيارَيْن في حادث تصادم على مدرج مطار في نيويورك

11:49

ناقلة غاز روسية تهدد سواحل ليبيا : هل نحن أمام كارثة بيئية ؟

11:40

مصدر حكومي: لا توجه لتحويل الدراسة أو العمل عن بعد

11:32

مخطط جهنمي.. روسيا تضبط نعالا طبية مفخخة مخصصة لجنود روس

11:26

91.10 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

11:23

معايدة جماعية في وزارة الصحة

11:21

وفيات الثلاثاء 24-3-2026

11:16

ارتفاع حصيلة القصف الأميركي على مقر الحشد الشعبي في العراق إلى 15 قتيلا

11:09

إصابات ودمار في تل أبيب جراء هجوم صاروخي إيراني

وفيات
وفيات الثلاثاء 24-3-2026وفيات السبت 21-3-2026وفيات الجمعة 20-3-2026وفيات الأربعاء 18-3-2026المهندس عبد الفتاح طوقان ينعى السيده الفاضلة احسان ديباجة