مقتل 66 شخصا إثر تحطم طائرة عسكرية في كولومبيا

وطنا اليوم:لقي ما لا يقل عن 66 شخصا مصرعهم، وأصيب العشرات، إثر تحطم طائرة عسكرية من طراز Lockheed C‑130 Hercules الاثنين في جنوب غرب Colombia بعد إقلاعها من بلدة Puerto Leguízamo قرب الحدود مع Ecuador.

وأفادت السلطات أن الطائرة كانت تقل 125 شخصا معظمهم من العسكريين. وتشير حصيلة أولية إلى مقتل 58 جنديا وستة من أفراد القوات الجوية وشرطيين، فيما جرى إسعاف عشرات المصابين.

وأكدت الحكومة فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث، في حين رجحت تقارير أولية احتمال وقوع انفجار في الجو قبل سقوط الطائرة