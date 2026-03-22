الخارجية النيابية: تعزي بضحايا سقوط الطائرة المروحية في قطر

وطنا اايوم-أعربت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، على لسان رئيسها النائب المهندس هيثم الزيادين، عن عميق تعازيها وصادق مواساتها للأشقاء في دولة قطر والجمهورية التركية، باستشهاد كوكبة من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات المشتركة والمدنيين، إثر حادث سقوط مروحية عسكرية في المياه الإقليمية القطرية جراء عطل فني خلال أداء الواجب. وأكد الزيادين تضامن اللجنة التام مع الأشقاء في هذا المصاب الأليم، مشدداً على مشاعر المواساة لأسر الشهداء وذويهم، وسائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وجدد النائب الزيادين تأكيده على متانة العلاقات البرلمانية والدبلوماسية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية بكل من دولة قطر والجمهورية التركية، مشيراً إلى أن لجنة الشؤون الخارجية تتابع ببالغ التقدير الجهود المبذولة في سبيل تعزيز التعاون الأمني والإقليمي.

وأشار إلى أن مجلس النواب الأردني، ومن خلال أدواته الدبلوماسية البرلمانية، يقف صفاً واحداً مع الأشقاء في مواجهة التحديات، مؤكداً أن هذه التضحيات النبيلة تعكس روح التفاني والمسؤولية المشتركة تجاه استقرار المنطقة، داعياً الله أن يحفظ شعبي البلدين الشقيقين من كل مكروه.