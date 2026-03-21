ساعتين ago
أكثر من 20 مصاب في منطقة ديمونة جنوب إسرائيل جراء هجوم صاروخي إيراني

وطنا اليوم:أصيب أكثر من 20 إسرائيليا، وانهار مبنى في منطقة ديمونة جنوبي إسرائيل جراء هجوم صاروخي إيراني، في وقت دوت فيه صفارات الإنذار في مناطق واسعة تمتد من النقب جنوبا إلى الجليل شمالا.
وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بوجود 21 مصابا في 12 موقعا بمنطقة ديمونة إثر سقوط صواريخ وشظايا، بينما أكدت الإذاعة الإسرائيلية انهيار مبنى في المنطقة ذاتها نتيجة إصابته المباشرة بصاروخ إيراني.
من جانبه، أكد رئيس بلدية ديمونة للإذاعة الإسرائيلية تسجيل إصابات جراء سقوط صواريخ في مناطق عدة داخل المدينة، في حين أشارت القناة الـ12 إلى تسجيل اعتراضات جوية ناجحة لعدد من الصواريخ، وإلى أنباء عن إصابات إثر سقوط شظايا بمنطقة ديمونة جنوبي إسرائيل.
وأوردت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن صفارات الإنذار دوت في منطقتي ديمونة ويروحام جنوبي إسرائيل جراء إطلاق صواريخ من إيران.


