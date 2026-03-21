أكثر من 20 مصاب في منطقة ديمونة جنوب إسرائيل جراء هجوم صاروخي إيراني

وطنا اليوم:أصيب أكثر من 20 إسرائيليا، وانهار مبنى في منطقة ديمونة جنوبي إسرائيل جراء هجوم صاروخي إيراني، في وقت دوت فيه صفارات الإنذار في مناطق واسعة تمتد من النقب جنوبا إلى الجليل شمالا.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بوجود 21 مصابا في 12 موقعا بمنطقة ديمونة إثر سقوط صواريخ وشظايا، بينما أكدت الإذاعة الإسرائيلية انهيار مبنى في المنطقة ذاتها نتيجة إصابته المباشرة بصاروخ إيراني.

من جانبه، أكد رئيس بلدية ديمونة للإذاعة الإسرائيلية تسجيل إصابات جراء سقوط صواريخ في مناطق عدة داخل المدينة، في حين أشارت القناة الـ12 إلى تسجيل اعتراضات جوية ناجحة لعدد من الصواريخ، وإلى أنباء عن إصابات إثر سقوط شظايا بمنطقة ديمونة جنوبي إسرائيل.

وأوردت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن صفارات الإنذار دوت في منطقتي ديمونة ويروحام جنوبي إسرائيل جراء إطلاق صواريخ من إيران.