البدادوة : ذكرى الكرامة صفحةٍ مشرقةٍ من تاريخ وطننا

7 دقائق ago
وطنا اليوم _

قال رئيس لجنة النقل النيابية إن في ذكرى معركة الكرامة، نقفُ إجلالًا أمام صفحةٍ مشرقةٍ من تاريخ وطننا، حيث خاض الجيش العربي الأردني هذه المعركة بكل بسالةٍ واقتدار، مسطّرًا أروع معاني البطولة والتضحية، ومؤكدًا أن الكرامة ليست شعارًا بل عقيدة تُروى بدماء الأحرار.

واضاف البدادوة ان الكرامة شكلت محطةً مفصلية أعادت للأمة ثقتها بنفسها، وأثبتت أن الإرادة الصلبة قادرة على كسر الغطرسة، حين وقف الجيش العربي سداً منيعًا في وجه العدوان، مدافعًا عن الأرض والسيادة.

وقال إننا، ونحن نستحضر هذه الذكرى الخالدة، نستذكر بطولات جنودنا البواسل الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن، ليبقى الأردن عزيزًا منيعا، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وعلى نهج الآباء المؤسسين.

رحم الله شهداءنا الأبرار، وحفظ جيشنا العربي المصطفوي، وأدام على وطننا نعمة الأمن والاستقرار


24 ساعة
20:41

أكثر من 20 مصاب في منطقة ديمونة جنوب إسرائيل جراء هجوم صاروخي إيراني

20:22

وزير الطاقة يؤكد أهمية الحفاظ على الجاهزية لضمان استمرار التزويد الكهربائي

20:09

المجالي يكتب: صِبيةُ الفيس وجامعو اللايكات… الوطن أكبر من أحلامكم الصغيرة

20:01

العقبة الخاصة تطلق حملة “اتركها نظيفه” أيام العيد

20:00

جولة معايدة إنسانية تعكس روح المسؤولية والانتماء في مستشفيات البشير

19:57

الأردن ليس على حافة العتمة: قراءة هندسية في ضجيج انقطاع الكهرباء

19:46

جامعة البترا تستذكر ذكرى معركة الكرامة الخالدة، وتترحّم على شهدائها

19:39

هيئة الإعلام تقرر حظر النشر في قضية وفاة طالبة الجامعة الأردنية

19:27

الجيش الأميركي: قدرة إيران على تهديد مضيق هرمز تراجعت

19:17

3120 شهيدًا في 100 عام تركوا الأردن أمانة..بينهم 88 شهيدًا يوم الكرامة

19:14

سلطة إقليم البترا تحذر من السيول وتدعو للابتعاد عن مجاري الأودية

17:56

المجالي يكتب: ابن العلقمي والحروب المفتوحة… وطعمها المرّ

وفيات
وفيات السبت 21-3-2026وفيات الجمعة 20-3-2026وفيات الأربعاء 18-3-2026المهندس عبد الفتاح طوقان ينعى السيده الفاضلة احسان ديباجةوفيات الثلاثاء 17-3-2026