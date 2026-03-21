البدادوة : ذكرى الكرامة صفحةٍ مشرقةٍ من تاريخ وطننا

قال رئيس لجنة النقل النيابية إن في ذكرى معركة الكرامة، نقفُ إجلالًا أمام صفحةٍ مشرقةٍ من تاريخ وطننا، حيث خاض الجيش العربي الأردني هذه المعركة بكل بسالةٍ واقتدار، مسطّرًا أروع معاني البطولة والتضحية، ومؤكدًا أن الكرامة ليست شعارًا بل عقيدة تُروى بدماء الأحرار.

واضاف البدادوة ان الكرامة شكلت محطةً مفصلية أعادت للأمة ثقتها بنفسها، وأثبتت أن الإرادة الصلبة قادرة على كسر الغطرسة، حين وقف الجيش العربي سداً منيعًا في وجه العدوان، مدافعًا عن الأرض والسيادة.

وقال إننا، ونحن نستحضر هذه الذكرى الخالدة، نستذكر بطولات جنودنا البواسل الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن، ليبقى الأردن عزيزًا منيعا، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وعلى نهج الآباء المؤسسين.

رحم الله شهداءنا الأبرار، وحفظ جيشنا العربي المصطفوي، وأدام على وطننا نعمة الأمن والاستقرار