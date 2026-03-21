جامعة البترا تستذكر ذكرى معركة الكرامة الخالدة، وتترحّم على شهدائها

54 دقيقة ago
جامعة البترا تستذكر ذكرى معركة الكرامة الخالدة، وتترحّم على شهدائها

وطنا اليوم:تستذكر جامعة البترا ذكرى معركة الكرامة الخالدة، التي شكّلت محطةً مضيئةً في تاريخ الأردن، حيث جسّد الجيش العربي الأردني أسمى معاني التضحية والفداء دفاعًا عن الوطن وكرامة أبنائه.

وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم: إن معركة الكرامة تركت أثرًا عميقًا في وجدان الأردنيين، لما حققته من نصرٍ خالد وذكرى وطنية عظيمة، سطّر فيها جنود الجيش العربي أروع ملاحم البطولة التي ستبقى راسخةً في ذاكرة الوطن. وأكد أن هذه المعركة أثبتت أن النصر لا يُقاس بعدد الجنود أو حجم الإمكانات فحسب، بل يرتبط بالإرادة الصلبة والعزيمة الراسخة في الدفاع عن الوطن، والولاء لقيادته الحكيمة.

وأضاف عبد الرحيم: إن الجامعة تستذكر بكل فخر واعتزاز شهداء معركة الكرامة، وتترحّم على أرواحهم الطاهرة التي قدّموا فيها أغلى ما يملكون دفاعًا عن الوطن. مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تستحضر كذلك الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والدعم المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض التهجير والتوطين، إلى جانب الجهود السياسية والدبلوماسية والصحية والإغاثية التي يبذلها الأردن لتثبيت أبناء الشعب الفلسطيني على أرضهم وإفشال مخططات التهجير، وذلك بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله.


24 ساعة
20:35

البدادوة : ذكرى الكرامة صفحةٍ مشرقةٍ من تاريخ وطننا

20:22

وزير الطاقة يؤكد أهمية الحفاظ على الجاهزية لضمان استمرار التزويد الكهربائي

20:09

المجالي يكتب: صِبيةُ الفيس وجامعو اللايكات… الوطن أكبر من أحلامكم الصغيرة

20:01

العقبة الخاصة تطلق حملة “اتركها نظيفه” أيام العيد

20:00

جولة معايدة إنسانية تعكس روح المسؤولية والانتماء في مستشفيات البشير

19:57

الأردن ليس على حافة العتمة: قراءة هندسية في ضجيج انقطاع الكهرباء

19:39

هيئة الإعلام تقرر حظر النشر في قضية وفاة طالبة الجامعة الأردنية

19:27

الجيش الأميركي: قدرة إيران على تهديد مضيق هرمز تراجعت

19:17

3120 شهيدًا في 100 عام تركوا الأردن أمانة..بينهم 88 شهيدًا يوم الكرامة

19:14

سلطة إقليم البترا تحذر من السيول وتدعو للابتعاد عن مجاري الأودية

17:56

المجالي يكتب: ابن العلقمي والحروب المفتوحة… وطعمها المرّ

16:35

الكرامة… حين يلتقي نصر الوطن بكرامة الأم

وفيات
وفيات السبت 21-3-2026وفيات الجمعة 20-3-2026وفيات الأربعاء 18-3-2026المهندس عبد الفتاح طوقان ينعى السيده الفاضلة احسان ديباجةوفيات الثلاثاء 17-3-2026