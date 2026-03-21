جامعة البترا تستذكر ذكرى معركة الكرامة الخالدة، وتترحّم على شهدائها

وطنا اليوم:تستذكر جامعة البترا ذكرى معركة الكرامة الخالدة، التي شكّلت محطةً مضيئةً في تاريخ الأردن، حيث جسّد الجيش العربي الأردني أسمى معاني التضحية والفداء دفاعًا عن الوطن وكرامة أبنائه.

وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم: إن معركة الكرامة تركت أثرًا عميقًا في وجدان الأردنيين، لما حققته من نصرٍ خالد وذكرى وطنية عظيمة، سطّر فيها جنود الجيش العربي أروع ملاحم البطولة التي ستبقى راسخةً في ذاكرة الوطن. وأكد أن هذه المعركة أثبتت أن النصر لا يُقاس بعدد الجنود أو حجم الإمكانات فحسب، بل يرتبط بالإرادة الصلبة والعزيمة الراسخة في الدفاع عن الوطن، والولاء لقيادته الحكيمة.

وأضاف عبد الرحيم: إن الجامعة تستذكر بكل فخر واعتزاز شهداء معركة الكرامة، وتترحّم على أرواحهم الطاهرة التي قدّموا فيها أغلى ما يملكون دفاعًا عن الوطن. مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تستحضر كذلك الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والدعم المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض التهجير والتوطين، إلى جانب الجهود السياسية والدبلوماسية والصحية والإغاثية التي يبذلها الأردن لتثبيت أبناء الشعب الفلسطيني على أرضهم وإفشال مخططات التهجير، وذلك بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله.