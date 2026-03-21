هيئة الإعلام تقرر حظر النشر في قضية وفاة طالبة الجامعة الأردنية

ساعة واحدة ago
هيئة الإعلام تقرر حظر النشر في قضية وفاة طالبة الجامعة الأردنية

وطنا اليوم:أصدرت هيئة الإعلام، يوم السبت، تعميما عاجلا يحمل الرقم (م ع / 790)، يقضي بحظر النشر في كافة الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي بما يتعلق بواقعة وفاة طالبة في الجامعة الأردنية؛ وجاء هذا القرار استنادا إلى كتاب عطوفة النائب العام في عمان الصادر بتاريخ 21 مارس 2026، وبموجب أحكام المادة (39) من قانون المطبوعات والنشر، والمادة (225) من قانون العقوبات الأردني، لضمان سير العدالة وعدم التأثير على سياق التحقيقات القائمة.
ووجهت الهيئة تعميمها إلى كافة المطبوعات الصحفية الورقية والإلكترونية، ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني، مشددة على ضرورة الالتزام التام بمضمون قرار النيابة العامة؛ ويشمل الحظر منع تداول أي معلومات أو تفاصيل تتعلق بموضوع الوفاة أو مسار التحقيقات، بما في ذلك الإجراءات الأولية والابتدائية، أو تناول التكييف القانوني للقضية والعقوبات المحتملة، إضافة إلى منع إعادة نشر أي صور أو مقاطع فيديو ذات صلة بالحادثة.


