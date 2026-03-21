الجيش الأميركي: قدرة إيران على تهديد مضيق هرمز تراجعت

وطنا اليوم:أكد الجيش الأميركي السبت أن قدرة إيران على تهديد مضيق هرمز “تراجعت”” جرّاء قصف منشأة تحت الأرض هذا الأسبوع كانت إيران تخزّن فيها صواريخ كروز وأنواعا أخرى من الأسلحة.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر في مقطع فيديو نُشر على منصة إكس “لم نكتفِ بتدمير المنشأة، بل قضينا أيضا على مواقع دعم استخباراتي وأجهزة رادار موجِهة للصواريخ كانت تُستخدم لرصد تحركات السفن”.

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت الثلاثاء عن هذا القصف الذي نُفِّذ على الساحل الإيراني بواسطة قنابل خاصة مضادة للتحصينات، يفوق وزنها طنين ومخصَّصة لاختراق الأهداف تحت الأرض.

وشرح الأدميرال أنّ “النظام الإيراني استخدم هذه المنشأة المحصّنة تحت الأرض ليخزّن سرّا صواريخ كروز مضادة للسفن، إضافة إلى قواذف صواريخ متحرّكة ومعدات أخرى كانت تشكّل خطرا جسيما على الملاحة الدولية”.

وأضاف كوبر “إن قدرة إيران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز وحوله تراجعت نتيجة (لهذا القصف)، ولن نتوقف عن ملاحقة هذه الأهداف”.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرة الأولى الجمعة أن واشنطن تدرس “تقليصا” وصفه بالـ”تدريجي” لعملياتها العسكرية في الشرق الأوسط “ضد النظام الإيراني (…)”، بعد ساعات من استبعاده التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران.

وأدى إغلاق إيران فعليا مضيق هرمز، ردا على الهجمات التي تشنّها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد طهران منذ 28 شباط/فبراير إلى أزمة خطيرة للتجارة الدولية، ولا سيما تجارة المحروقات، مما تسبّب بارتفاع أسعارها في مختلف أنحاء العالم.

وفي مقطع الفيديو الذي نشره الأدميرال كوبر بعد ثلاثة أسابيع بالتمام من اندلاع الحرب، أشار إلى أن الجيش الأميركي ضرب ثمانية آلاف هدف إيراني من بينها 130 سفينة إيرانية، “وهو ما يشكّل أكبر هجوم على قوة بحرية منذ الحرب العالمية الثانية”.