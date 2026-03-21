سلطة إقليم البترا تحذر من السيول وتدعو للابتعاد عن مجاري الأودية

وطنا اليوم:دعت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي المواطنين والزوار إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تجمع السيول خلال فترة تأثير المنخفض الجوي، حفاظاً على سلامتهم.

وأكدت السلطة في بيان، اليوم السبت، أهمية الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة ومجاري السيول، خاصة في ظل التوقعات بهطولات مطرية غزيرة في بعض الفترات.

ودعت السلطة المواطنين والزوار إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو حالات طارئة من خلال التواصل مع غرف الطوارئ التابعة لها، والتي تعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالة الجوية والتعامل مع أي مستجدات، حيث يمكن التواصل عبر الأرقام التالية: الغرفة الرئيسة: 0795108882 – 0770168990، الحي الجنوبي: 032150012 – 0781567111، المحمية الأثرية: 0772161594 – 0796008838.

وأكدت السلطة، استمرار متابعة الحالة الجوية أولاً بأول، والتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أعلى مستويات السلامة العامة في مختلف مناطق إقليم البترا