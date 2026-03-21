محمية العقبة البحرية تحذر من السباحة أو النزول إلى البحر في ظل ارتفاع الأمواج

ساعتين ago
محمية العقبة البحرية تحذر من السباحة أو النزول إلى البحر في ظل ارتفاع الأمواج

وطنا اليوم:حذّرت محمية العقبة البحرية، السبت، من ارتفاع ملحوظ في الأمواج على شواطئ المحمية، نتيجة الظروف الجوية السائدة.
ودعت الزوار إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وتجنّب السباحة أو النزول إلى البحر، إضافة إلى عدم الوقوف أو السير على المماشي البحرية (الجِتّي)، والابتعاد عن المناطق القريبة من الأمواج العالية.
وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي حرصاً على سلامة الزوار، مشددةً على أهمية التعاون والالتزام بالتعليمات حفاظاً على السلامة العامة.
وأشارت إلى أنه سيُعلن عن أيّ مستجدات فور تحسن حالة البحر.
الى ذلك قالت إدارة الأرصاد الجوية، إن الأردنّ سيشهد السبت أجواءً باردةً وغائمةً جزئياً تتحوّل تدريجياً إلى غائمة، مع هطل زخات من الأمطار بين الحين والآخر في مختلف المناطق، بما فيها العقبة والبحر الميت، وتكون غزيرة أحياناً، خاصة في شمال ووسط المملكة، يرافقها الرعد وتساقط البَرَد، ما يرفع من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها منطقة البحر الميت. كما تنشط الرياح الغربية، مع هبات قوية لفترات محدودة قد تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة في بعض المناطق، مثيرةً الغبار في المناطق الصحراوية.


