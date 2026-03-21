العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يوميا

ساعتين ago
وطنا اليوم:ذكرت وكالة الأنباء العراقية السبت أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يوميا.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى القول “اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني الى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب”.
وأضاف أن “محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل بارس الإيراني إلى القصف”.


