الأرصاد الجوية تحذر من خطر السيول والعواصف الرعدية خلال الساعات القادمة

وطنا اليوم:تشير آخر التحليلات للنماذج العددية وبيانات الأقمار الصناعية إلى تأثر المملكة يوم السبت بأجواء باردة وغائمة جزئيا تتحول تدريجيا إلى غائمة، مع هطول زخات من الأمطار بين الحين والآخر في مختلف المناطق، بما فيها العقبة ومنطقة البحر الميت؛ حيث تتوقع الأرصاد أن تكون الهطولات غزيرة أحيانا، وخاصة في شمال ووسط المملكة، يرافقها حدوث الرعد وتساقط زخات من البرد، مما يرفع من مناسيب المياه ويزيد من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

ونبهت الإدارة في بيانها إلى نشاط ملحوظ للرياح الغربية، حيث ترافقها هبات قوية لفترات محدودة قد تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة في بعض المناطق، مما يؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الصحراوية وتدني مدى الرؤية الأفقية؛ وبناء على هذه المعطيات، جددت الأرصاد تحذيراتها من العواصف الرعدية وخطر الانزلاق على الطرقات، داعية المواطنين، وخاصة السائقين، إلى أن يكونوا على أعلى درجات الحيطة والحذر.

تطورات الحالة الجوية ليوم الأحد

ويتوقع أن يستمر الطقس يوم غد الأحد باردا وغائما جزئيا إلى غائم، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول أمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية؛ وقد تكون هذه الهطولات مصحوبة بالرعد أحيانا في المناطق الشمالية، قبل أن تضعف فرص الهطول تدريجيا خلال ساعات المساء والليل، مع استمرار الأجواء الباردة في أغلب الأنحاء.

توقعات منتصف الأسبوع والتحذيرات المستمرة

أما خلال يومي الاثنين والثلاثاء، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نسبيا وظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة؛ وتشير التقارير إلى بقاء فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، خاصة في جنوب وشرق المملكة ولفترات قصيرة.

ورغم هذا الارتفاع الطفيف، لا تزال التحذيرات قائمة بشأن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات، وبفعل الغبار في المناطق الصحراوية.

وختمت إدارة الأرصاد الجوية بيانها بدعوة العموم إلى ضرورة متابعة التحديثات الصادرة عنها أولا بأول، والالتزام التام بإرشادات السلامة، ولا سيما في المناطق المعرضة لتشكل السيول وعلى الطرق الخارجية، لضمان سلامة الجميع خلال فترة تأثر المملكة بهذه التقلبات الجوية