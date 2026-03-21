هجوم أميركي إسرائيلي على منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران

ساعتين ago
هجوم أميركي إسرائيلي على منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران

وطنا اليوم:ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا هجوما على منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم صباح السبت.
وأضافت الوكالة أنه لم تحدث أي تسريبات إشعاعية، وأن السكان القريبين من الموقع ليسوا في خطر.
ودخلت حرب إيران يومها الـ22، بعد اندلاعها في 28 شباط 2026، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق ضمن عمليتي “الغضب الملحمي” و”زئير الأسد”، استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعدد من المدن الأخرى، ما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.
في المقابل، ردّت إيران بعملية “الوعد الصادق 4″، عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل ودول في المنطقة، مع إغلاق مضيق هرمز، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.


