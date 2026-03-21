البطاينة: جاءت معركة الكرامة كمثال حيّ لمفهوم الهوية الوطنية

19 دقيقة ago
وطنا اليوم:نشر الوزير الأسبق والسياسي معالي نضال البطاينة منشور على صفحته على الفيسبوك جاء فيه :
إنه ٢١ آذار . جاءت معركة الكرامة ك مثال حيّ وحقيقي لترسيخ مفهوم الهوية الوطنية، المسلم والمسيحي، الشركسي والشيشاني والدرزي جميعهم أردنيون الهوية والهوى، كل الوطن تنادى للدفاع عن إرث وتاريخ وجغرافيا، في تلك المعركة انتصر الجيش الأردني على قوات العدو المتغطرس مُخلّفين ورائهم أكثر مئات القتلى من الأعداء ، عدد قتلى أعلى مما خلفته حرب ال٦٧ من الجيوش العربية الثلاث. في تلك المعركة انتصرت الروح الاردنية، وانتصر الأردني بأردنيته قبل سلاحه، فالوطن لدينا كالعقيده وهي أقوى من أي شيء سواها.


