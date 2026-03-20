استئناف رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى عمّان بعد توقف مؤقت

وطنا اليوم:استأنفت الخطوط الجوية الإثيوبية تشغيل رحلاتها من مطار الملكة علياء الدولي وإليه اعتبارا من أمس الخميس، بعد توقف مؤقت نتيجة الأحداث الأخيرة في المنطقة.

وبحسب بيان للشركة الإثيوبية، فقد عادت الرحلات للعمل بتنسيق كامل مع الجهات الأردنية المختصة، بما يضمن أعلى معايير السلامة في قطاع الطيران المدني وحماية المسافرين.

ويعكس استئناف التشغيل ثقة شركات الطيران الدولية بأمن واستقرار الأجواء الأردنية، حيث تعد المملكة بيئة آمنة لحركة النقل الجوي، بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المعنية.

وكانت الشركة تسير سابقا رحلتين يوميا قبل التوقف، ومن المتوقع زيادة عدد الرحلات تدريجيا مع تحسن الظروف الإقليمية.

وتعتبر الخطوط الجوية الإثيوبية بوابة مهمة تربط الأردن بالقارة الإفريقية والعالم، مما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن وإثيوبيا ودول إفريقيا.