بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

استئناف رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى عمّان بعد توقف مؤقت

3 ساعات ago
استئناف رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى عمّان بعد توقف مؤقت

وطنا اليوم:استأنفت الخطوط الجوية الإثيوبية تشغيل رحلاتها من مطار الملكة علياء الدولي وإليه اعتبارا من أمس الخميس، بعد توقف مؤقت نتيجة الأحداث الأخيرة في المنطقة.
وبحسب بيان للشركة الإثيوبية، فقد عادت الرحلات للعمل بتنسيق كامل مع الجهات الأردنية المختصة، بما يضمن أعلى معايير السلامة في قطاع الطيران المدني وحماية المسافرين.
ويعكس استئناف التشغيل ثقة شركات الطيران الدولية بأمن واستقرار الأجواء الأردنية، حيث تعد المملكة بيئة آمنة لحركة النقل الجوي، بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المعنية.
وكانت الشركة تسير سابقا رحلتين يوميا قبل التوقف، ومن المتوقع زيادة عدد الرحلات تدريجيا مع تحسن الظروف الإقليمية.
وتعتبر الخطوط الجوية الإثيوبية بوابة مهمة تربط الأردن بالقارة الإفريقية والعالم، مما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن وإثيوبيا ودول إفريقيا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:15

صرخة من المفرق: العرقان يضع ملف الذرة الصفراء على طاولة رئيس الوزراء… ثلاثة أشهر تفصل قطاع الدواجن عن الانهيار

20:47

الأشغال: قوة السيول تتسبب بانجراف مقطع من طريق الطفيلة – الكرك

20:43

إيران تهدد بضرب المواقع السياحية لأعدائها في أنحاء العالم

20:01

بعثة الناتو تبدأ بإخلاء معسكرها في بغداد

19:58

مجتبى خامنئي: الهجمات التي استهدفت تركيا وعُمان لم تنفذها إيران

19:54

رفع تصنيف المنخفض الجوي الجديد القادم للأردن للدرجة الثالثة

19:45

الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلي على بنى تحتية عسكرية في جنوب سوريا

19:39

ترمب: المعركة حُسمت عسكريا وحلفاؤنا في الناتو جبناء

19:34

سقوط شظايا صاروخ قرب سور البلدة القديمة في القدس

19:22

شهداء الأمن العام يُسطرون معاني الفداء لحماية الوطن

19:18

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/9 يستقبل وفدا محليا مهنئا بالعيد

16:38

اتهام جندي إسرائيلي بتسريب معلومات عن القبة الحديدية لإيران

وفيات
وفيات الجمعة 20-3-2026وفيات الأربعاء 18-3-2026المهندس عبد الفتاح طوقان ينعى السيده الفاضلة احسان ديباجةوفيات الثلاثاء 17-3-2026وفيات الإثنين 16 – 3 – 2026