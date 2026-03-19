محافظة يعمم بعدم إقامة امتحانات يومي أحد الشعانين والفصح

وطنا اليوم:عمّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، الخميس، على رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الجامعية الرسمية والخاصة، بخصوص مواعيد الامتحانات تزامنا مع قرب حلول أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد للإخوة المسيحيين.

وطالب محافظة، في التعميم، أعضاء الهيئة التدريسية بعدم عقد امتحانات لجميع الطلبة يوم الأحد الموافق 5 نيسان 2026، ويومي الأحد والاثنين الموافق 12 و13 نيسان 2026، مراعاة لهذه المناسبة.