منخفض جوي من الدرجة الثانية يبدأ تأثيره على الأردن مساء الخميس

وطنا اليوم:بدأ يوم أمس الأربعاء تأثُّر المملكة والمنطقة بالحالة المطرية “غيث”، حيثُ هطلت أمطار رعدية غزيرة في أجزاء واسعة من المملكة، وبلغت كميات الأمطار في بعض مناطق العاصمة عمّان ومحافظة الزرقاء ما يُقارب 40–50 ملم، ولله الحمد.

وتدخُل المملكة اعتباراً من ساعات عصر ومساء اليوم الخميس تدريجياً ضمن تأثيرات أول منخفضات الحالة المطرية “غيث”، وهو منخفض مُصنّف من الدرجة الثانية (الاعتيادية) بحسب مؤشر طقس العرب للمنخفضات الجوية.ويكون الطقس بارداً وغائماً، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في أجزاء مختلفة من شمال ووسط وجنوب المملكة، على أن تتحول الأمطار خلال ساعات الليل تدريجياً لتُصبح غزيرة أحياناً، ومترافقة مع العواصف الرعدية وتساقط زخات البَرَد، خاصة خلال ساعات الليل المتأخر والفجر.

أما يوم الجمعة، فيستمر تأثر المناطق الشمالية والوسطى بالسحب الماطرة المرافقة للمنخفض الجوي، ويكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد، مع استمرار فرص هطول زخات من الأمطار على فترات.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع هبات قوية نسبياً، خاصة في ساعات العصر وفي المناطق الجبلية العالية.

ويُتوقع أن تتراوح كميات الأمطار المُسجلة مع هذا المنخفض الجوي ما بين 10 إلى 60 مم إن شاء الله.

الحالة الماطرة “غيث”.. سلسلة متتابعة ومتجددة من الحالات الجوية

ولا تُعد الحالة الماطرة “غيث” منخفضاً واحداً، بل هي سلسلة من الحالات الجوية الماطرة المتتابعة، والتي من شأنها –بمشيئة الله– أن تُسهم في تحسين الموسم المطري في مختلف مناطق المملكة. حيثُ تتجدد هذه الحالة الليلة عبر المنخفض الجوي الحالي، وتتوالى خلال عطلة عيد الفطر السعيد، مع تأثر المملكة بمنخفض جوي جديد يوم السبت، ثم حالات أخرى على فترات متتابعة حتى نهايات شهر آذار 2026.

ثاني منخفض جوي ضمن الحالة الماطرة “غيث” يبدأ مع ساعات مساء وليلة الجُمعة/السبت

وتدخل المملكة مع ساعات مساء الجُمعة ضمن تأثير ثاني منخفض جوي مُصنف من الدرجة الثانية ضمن الحالة الماطرة “غيث”، حيثُ تتجدد الأمطار في مناطق مُختلفة من المملكة، ويستمر تأثير المُنخفض يوم السبت ولكن يكون تركيزه نهاراً على المناطق الجنوبية.