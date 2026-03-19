عمادة شؤون الطلبة بجامعة البترا تكرّم فريق “سفراء الجامعة”

وطنا اليوم:كرّم عميد شؤون الطلبة في جامعة البترا، الأستاذ الدكتور إياد الملاح، فريق “سفراء الجامعة” الطلابي، تقديرًا لجهودهم في تنفيذ مبادرات وأنشطة أسهمت في تعزيز حضور الجامعة وتوسيع تواصلها مع المجتمع المحلي.
نفّذ الفريق زيارات ميدانية لعدد من المدارس للتعريف ببرامج جامعة البترا الأكاديمية ومرافقها، كما أسهم السفراء في إنتاج محتوى إعلامي يوثّق أنشطة العمادة، وشاركوا في استقبال الطلبة الجدد وتقديم الإرشاد اللازم لهم، بإشراف مساعد عميد شؤون الطلبة الدكتور مالك السعود.
ويستعد فريق سفراء الجامعة حاليًا لإطلاق برنامج تسجيل صوتي (بودكاست) بعنوان “صوت البترا”، بهدف إبراز قصص النجاح الطلابية. كما يخطط الفريق لتنفيذ حملة توعوية تهدف إلى الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات وتعزيز الوعي البيئي داخل الحرم الجامعي.
ويضم فريق سفراء الجامعة خمسة من الطلبة المتميزين هم: أوس البيطار، وحنين أبو جراد، وحلا سلطة جي، وليلى عبابنة، ومحمد شاهين. وقدّم أعضاء الفريق نموذجًا في العمل التطوعي أسهم في تمثيل جامعة البترا بصورة إيجابية في مختلف الفعاليات.


