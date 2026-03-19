مدير الأمن العام يزور المصاب الرقيب محمد طلال الشورة

وطنا اليوم:عاد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة يوم أمس، المصاب الرقيب محمد طلال الشورة الذي يرقد على سرير الشفاء في مدينة الحسين الطبية، إثر المداهمة الأمنية التي نقذت أمس شرق العاصمة.

حيث اطمأن مدير الأمن العام على أوضاعه الصحية واستمع من الكوادر الطبية إلى شرح مفصل حول حالته وسير الإجراءات العلاجية المقدمة له متمنياً له الشفاء العاجل