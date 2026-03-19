إسرائيل تعتزم فتح معبر رفح الخميس بشكل جزئي بعد إغلاق دام 3 أسابيع

وطنا اليوم:بعد إغلاق دام لأكثر من ثلاثة أسابيع، أعيد فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر اليوم الخميس، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية المقربة من السلطات المصرية.

وأشارت القناة إلى إعادة فتح المعبر “في الاتجاهين”، كما عرضت لقطات تظهر عدداً من الفلسطينيين يستعدون للعبور من الجانب المصري إلى غزة، ومن بينهم أشخاص كانوا يتلقون العلاج الطبي في مصر.

كذلك، أظهرت لقطات سيارات إسعاف تنتظر استقبال مرضى فلسطينيين قادمين من قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة المعابر في قطاع غزة أنه ستتم إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، بشكل جزئي صباح الخميس، وأوضحت الهيئة أن الجانب الإسرائيلي أبلغ وزارة الصحة عبر منظمة الصحة العالمية بموافقته على سفر 8 مرضى برفقة 17 مرافقاً من قطاع غزة إلى مصر لتلقي العلاج في مشافيها.

وكانت إسرائيل أعلنت الأسبوع الماضي، أنها ستفتح معبر رفح الأربعاء، وفق الآلية التي سبقت إغلاقه، لكن تراجعت بذريعة ضبط مواد ممنوعة تم تهريبها مع بضائع معدة للدخول من معبر كرم أبو سالم إلى غزة.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية أغلقت المعبر في 28 شباط/فبراير مع بدء هجومها المشترك مع الولايات المتحدة على إيران.