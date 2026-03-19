رحلة عطاء امتدت طوال رمضان 2026: أمنية تختتم حملة “أمنية الخير” بالعديد من الحملات الخدمة الاجتماعية والشراكات

وطنا اليوم:اختتمت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon والمصنفة كأفضل شبكة موبايل في الأردن، حملتها الرمضانية السنوية “أمنية الخير” لعام 2026، بعد تنفيذ برامج تطوعية تتميز باتساع نطاق الشراكات، وتنظيم العمل التطوعي ضمن إطار مؤسسي، وتعزيز استدامة الدعم الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً في شهر رمضان.

وشهدت الحملة هذا العام تنفيذ سلسلة من المبادرات الميدانية بالتعاون مع تكية أم علي، في إطار شراكة استراتيجية دخلت عامها التاسع، شملت دعم أسر تعيش تحت خط الفقر، وتنظيم موائد الرحمن في منطقة المحطة، إلى جانب تجهيز وتوزيع الطرود الغذائية من خلال مستودعات التكية، بمشاركة فاعلة من موظفي أمنية ضمن برنامج تطوعي منظم عزّز ثقافة العطاء داخل الشركة. وامتدت جهود الحملة لتشمل دعم إفطارات للأهالي في قطاع غزة للعام الثاني على التوالي، كما أتاحت الحملة المجال أمام المتبرعين للمساهمة من خلال صفحة مخصصة للتبرع عبر موقع أمنية، بما وسّع نطاق المشاركة المجتمعية ودعم جهود التكية خلال الشهر الفضيل.

كما تضمنت الحملة تنفيذ أنشطة مشتركة مع عدد من الشركاء الوطنيين، من بينهم نادي الوحدات ونادي الفيصلي في تعبئة الطرود الغذائية، ووقف ثريد في توزيع وجبات الإفطار في وسط البلد لتعزيز التفاعل المجتمعي وربط الجمهور برسالة الحملة بالإضافة للشراكة مع جمعية بسمة حياة في حملاتها المختلفة مثل برنامج حفظ النعمة الذي يعمل على جمع الطعام من فنادق عمان الكبرى والعمل على توزيعها على الأسر الأقل حظاً.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل الجلاهمة أن النتائج التي حققتها حملة هذا العام تعكس تطور نموذج المسؤولية الاجتماعية في الشركة، والذي بات قائماً على التخطيط طويل الأمد، والشراكات الاستراتيجية، والقياس الفعلي للأثر الاجتماعي، بما يضمن استمرارية الدعم وتعظيم أثره على المستفيدين.

وأشار الجلاهمة إلى أن استمرار الشراكة مع تكية أم علي للعام التاسع يُعد مثالاً على أهمية بناء تحالفات وطنية راسخة قادرة على تحقيق نتائج ملموسة، مؤكداً أن الشركة ستواصل تطوير برامجها المجتمعية.

من جانبها، أوضحت المدير التنفيذي للعلامة التجارية والاتصال المؤسسي دينا الداود أن حملة “أمنية الخير” لعام 2026 شكلت نموذجاً متكاملاً يجمع بين الدعم المنظم والعمل التطوعي والتواصل المؤسسي الفاعل، مشيرة إلى أن النجاح الذي تحقق هذا العام يعكس تكامل الجهود بين مختلف الشركاء والمتطوعين، ويؤكد أن المسؤولية الاجتماعية في أمنية تعد إطاراً استراتيجياً مستداماً يواكب رؤية الشركة طويلة الأمد.

وتؤكد أمنية أن “أمنية الخير” ستبقى منصة سنوية للعطاء، تسعى من خلالها إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية، وتوسيع نطاق المبادرات التطوعية، وترسيخ نموذج مؤسسي للمسؤولية الاجتماعية يحقق أثراً يتجاوز حدود الشهر الفضيل.