بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

البنتاغون يطلب أكثر من 200 مليار دولار من أجل حرب إيران

ساعتين ago
البنتاغون يطلب أكثر من 200 مليار دولار من أجل حرب إيران

وطنا اليوم:نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن وزارة الحرب طلبت من البيت الأبيض الموافقة على تقديم طلب للكونجرس تزيد قيمته عن 200 مليار دولار لتمويل الحرب على إيران.
وتشهد المنطقة منذ أواخر شباط تصعيدا غير مسبوق بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، عقب سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع وشخصيات إيرانية بارزة، مما أدى إلى مقتل عدد من كبار القادة السياسيين والعسكريين في طهران.
في المقابل أطلقت إيران موجات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على أهداف داخل إسرائيل وفي دول المنطقة.
وأثار التصعيد في الشرق الأوسط ردود فعل دولية متباينة بين دعوات لاحتواء الأزمة وتحذيرات من تداعياتها على استقرار الشرق الأوسط وأسواق الطاقة العالمية، في ظل التوترات العسكرية في مضيق هرمز.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
