قطر: الملحقان العسكري والأمني بسفارة إيران بالدوحة غير مرغوب فيهما

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية القطرية، مساء الأربعاء، أن دولة قطر قررت اعتبار الملحق العسكري والملحق الأمني في سفارة الجمهورية الإيرانية لدى الدوحة، إلى جانب العاملين في الملحقيتين، أشخاصا غير مرغوب فيهم، مطالبة إياهم بمغادرة أراضي الدولة خلال مدة أقصاها 24 ساعة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها سلّمت مذكرة رسمية إلى السفارة الإيرانية بهذا الخصوص، وذلك خلال اجتماع عقده مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية إبراهيم يوسف فخرو مع السفير الإيراني لدى الدوحة علي صالح آبادي.

وأوضحت أن القرار جاء على خلفية “الاستهدافات الإيرانية المتكررة والعدوان الذي طال دولة قطر وانتهك سيادتها وأمنها”، معتبرة أن ذلك يشكل مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وقواعد حسن الجوار.

وشددت الوزارة على أن استمرار هذا النهج سيقابل باتخاذ إجراءات إضافية من جانب الدوحة، بما يضمن حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية.

وأكدت قطر احتفاظها بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.