الداخلية: منح تسهيلات للمستثمرين والمواطنين اللبنانيين في الأردن

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الداخلية منح تسهيلات للمستثمرين والمواطنين اللبنانيين في الأردن؛ وذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين الشَّقيقين.
وتضمَّنت التَّسهيلات، بحسب الوزارة، منح المواطن أو المستثمر اللبناني، وأفراد أسرته، إقامة سنويَّة بشكل مباشر من خلال التقدُّم بطلب إلى وزارة الداخلية، شريطة القيام بوضع وديعة بنكية بقيمة عشرة آلاف دينار في أحد البنوك الأردنية، وإبراز عقد إيجار سنوي مصدَّق بقيمة لا تقل عن خمسة آلاف دينار.
كما تضمنَّت التسهيلات منح أيِّ مواطن أو مستثمر لبناني، وأفراد أسرته، حاصل على إقامة سارية المفعول في أي دولة، إقامة سنويَّة في المملكة بشكل مباشر من خلال التقدُّم بطلب إلى وزارة الداخلية.
وكذلك يتمّ منح المواطن أو المستثمر اللبناني، وأفراد أسرته، إقامة لمدة خمس سنوات، في حال قيامه بشراء عقار سكني لا تقل قيمته عن 100 ألف دينار أردني من خلال التقدُّم بطلب إلى وزارة الداخلية.
وبناء على ذلك، يستطيع الحاصلون على الإقامة من الأشقَّاء اللبنانيين، وأفراد أسرهم، الاستفادة من مجموعة امتيازات تشمل: السَّماح لأبنائهم بالدراسة في المؤسسات التعليمية الخاصة، والسَّماح لهم بإدخال مركباتهم الخاصَّة، واستبدال رخصة القيادة اللبنانيَّة سارية المفعول برخصة أردنيَّة من فئة الخصوصي.
كما شمل القرار تسهيل تسجيل الشَّركات للمواطنين والمستثمرين اللبنانيين، باستثناء النشاطات والوظائف المغلقة، والسماح لهم بتسجيل شركة ضمن الغايات غير المقيَّدة فقط، وممارسة الأعمال ضمن القوانين والتعليمات السارية.
وبموجب القرار، سيتمّ السماح أيضاً للمواطن أو المستثمر اللبناني، وأفراد أسرته، بالاشتراك في التأمين الصحِّي الحكومي ودفع رسوم غير الأردنيين


24 ساعة
12:36

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في الأردن

12:33

الجيش يسقط الصواريخ… وإعلاميون يسقطون في صورة تذكارية

12:32

انخفاض إضافي على الذهب الخميس… عيار 21 يتراجع 70 قرشا محليا

12:25

محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خلال عطلة العيد

12:20

استشهاد 3 فلسطينيات وإصابة 13 آخرين جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني

12:15

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 35% بعد الهجوم الإيراني على راس لفان في قطر

12:11

جامعة البترا تنعى ثلاثة من شهداء الواجب من مرتبات الأمن العام

11:58

الصحة تعلن أسماء 106 مركزا صحياً مناوباً في عطلة العيد

11:50

العالم اكبر من قريتنا

11:48

ملاحة الأردن : التحول لرأس الرجاء الصالح أضاف أياما ورسوما إلى كلف الشحن

11:41

إغلاق مؤقت لطريق دافوس في سويمة بسبب الأحوال الجوية

11:38

ارتفاع منسوب المياه في شوارع بالزرقاء وتحذيرات للسائقين

وفيات
وفيات الأربعاء 18-3-2026المهندس عبد الفتاح طوقان ينعى السيده الفاضلة احسان ديباجةوفيات الثلاثاء 17-3-2026وفيات الإثنين 16 – 3 – 2026وفاة الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريان