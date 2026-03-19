ترامب: واشنطن لم تكن على علم بالضربة الإسرائيلية على الحقل الإيراني

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -اليوم الخميس- أن الولايات المتحدة لن تتردد في تدمير حقل غاز “بارس الجنوبي” الإيراني بالكامل وبقوة “لم تشهدها طهران من قبل”، وذلك في حال تكرار الهجمات الإيرانية على منشآت الغاز المسال في دولة قطر.

وأوضح ترمب -في منشور على حسابه في منصة “تروث سوشيال”- أن الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف قسما صغيرا من الحقل الإيراني جاء ” بدافع الغضب” على أحداث المنطقة.

واشنطن تحذر طهران

وأكد أن واشنطن لم تكن على علم مسبق بالضربة الإسرائيلية، كما شدد على أن قطر “لم تكن متورطة فيها بأي شكل من الأشكال، ولم تكن لديها أي فكرة عن احتمال حدوثها”.

ووصف الرئيس الأمريكي الرد الإيراني -الذي استهدف منشآت الغاز القطرية- بأنه “غير مبرر وغير عادل”. مشيرا إلى أن إسرائيل ستتوقف عن استهداف حقل “بارس” الاستراتيجي، إلا في حال ارتكبت إيران “حماقة” جديدة بمهاجمة قطر، حيث هدد بتدخل أمريكي مباشر وعنيف “بمساعدة إسرائيل أو بدونها أو بموافقتها”.

وأضاف “أنا لا أريد أن أصرح بهذا المستوى من العنف والدمار بسبب التداعيات طويلة المدى التي ستترتب على مستقبل إيران، ولكن إذا تعرض غاز قطر المسال للهجوم مرة أخرى فلن أتردد في القيام بذلك”.

تصعيد إيراني

وفي وقت سابق الأربعاء، تعرضت منشآت غاز في حقل “بارس الجنوبي” بمنطقة عسلويه جنوب إيران لهجمات صاروخية، مع سماع دوي انفجارات في المنطقة.

وذكرت وكالة “فارس” أن القصف طال خزانات ومرافق ضمن مصافي عسلويه، بينها مراحل من 3 إلى 6.

وتمتلك إيران 43 حقلا غازيا يعد “بارس الجنوبي” الأهم بينها، إذ يعتبر أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، وتتقاسمه إيران وقطر، ويُعرف الجزء القطري منه باسم “حقل الشمال”.

ومن جانبها، أعلنت قطر للطاقة، مساء الأربعاء، وقوع أضرار جسيمة جراء هجمات صاروخية استهدفت مدينة رأس لفان الصناعية شمالي البلاد