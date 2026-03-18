مجتبى خامنئي يتوعد : قتلة لاريجاني سيدفعون الثمن

41 دقيقة ago
وطنا اليوم:نشر الإعلام الإيراني، الأربعاء، رسالة من المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي توعد فيها قتلة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، الذي قتل في ضربة إسرائيلية، بأنهم سيدفعون الثمن.
وجاء في الرسالة التي نشرتها وكالة أنباء “تسنيم”، “لكل دم ثمن، وسيدفع قتلة هؤلاء ثمنه قريبا”.
وهي الرسالة الثانية التي ينشرها الإعلام باسم خامنئي منذ انتخابه.
وقد أصيب مجتبى خامنئي في الضربة التي قتلت والده المرشد السابق علي خامنئي، ولم يظهر علنا منذ بدء الحرب.


