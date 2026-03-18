أضرار بالغة لثلاث طائرات بمطار بن غوريون جراء قصف إيراني

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:قالت سلطة المطارات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن 3 طائرات خاصة كانت متوقفة في مطار بن غوريون قرب تل أبيب تعرضت لأضرار “بالغة”، بعد إصابتها بشظايا صاروخ إيراني، بحسب “رويترز”. 
وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن شركة الطيران الإسرائيلية “إلعال” تلغي رحلاتها الأسبوع المقبل إلى 28 وجهة بسبب القيود في مطار بن غوريون.
وسبق أن أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي، وقاعدة جوية في المنطقة ذاتها، خلال الحرب الحالية.
وقال الحرس الثوري، في بيان سابق خلال الأسبوع الأول للحرب، إنه “تم إطلاق صواريخ خرمشهر-4 الثقيلة التي تحمل رؤوسًا حربية تزن طنًا صوب قلب تل أبيب، ومطار بن غوريون وقاعدة الفرقة 27 في سلاح الجو الموجودة في المطار”.


