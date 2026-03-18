نوران الزواهرة وقصة نجاح أردنية بدعم من مركز تطوير الأعمال.

وطنا اليوم:نفّذ مشروع التمكين الاقتصادي والتشغيل الذاتي، احد برامج مركز تطوير الاعمال BDCوالمدعوم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، مشروعًا رياديًا سياحيًا للفتاة نوران الزواهرة من منطقة عرجان في محافظة عجلون، بهدف تمكينها اقتصاديًا ومساندتها في إنشاء مشروعها الخاص وخلق فرصة عمل ذاتية تضمن لها دخلًا مستدامًا يسهم في تحسين مستوى معيشتها ومعيشة أسرتها.

وتم دعم نوران الزواهرة بمعدات وادوات لمشروعها وهو مطعم سياحي وتجارب سياحية محلية، بما يسهم في الاستفادة من المقومات السياحية والطبيعية التي تتميز بها محافظة عجلون ، وبهدف ايضاً تعزيز السياحة المجتمعية وخلق قيمة اقتصادية محلية. وقد شمل الدعم توفير الأدوات والمستلزمات اللازمة للمشروع، إلى جانب الإرشاد والمتابعة الفنية، بما يضمن استدامة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي والزوار.

وأكدت نوران الزواهرة، المستفيدة من المشروع، أن هذا الدعم شكّل نقطة تحوّل في حياتها المهنية، قائلة:

هذا المشروع منحني الفرصة لتطوير وتوسيع عملي الخاص في المجال السياحي، والاعتماد على نفسي في توفير دخل ثابت لي ولأسرتي، إلى جانب التعريف بمنطقة عرجان كوجهة سياحية مميزة.

من جهته، قال نايف استيتية، مؤسس مركز تطوير الأعمال ووزير العمل الأسبق نؤمن في مركز تطوير الأعمال بأن تمكين الشباب، وخاصة الشابات، اقتصاديًا يبدأ من دعم أفكارهم الريادية وربطها بفرص حقيقية في السوق المحلي، وبما يتواءم مع محركات رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما في القطاعات الواعدة كالسياحة.

ويُذكر أن مشروع التمكين الاقتصادي والتشغيل الذاتي أسهم في تنفيذ عدد من المشاريع الريادية في مختلف مناطق المملكة، استنادًا إلى الاحتياجات التنموية ومتطلبات السوق المحلي، بهدف توفير فرص عمل مستدامة للشباب الباحثين عن العمل من خلال مشاريع إنتاجية قابلة للاستمرار وقد وصل المشروع إلى 79قرية ومنطقة نائية في مختلف محافظات المملكة، وأسهم في توفير 374 فرصة عمل للشباب.

كما يقدّم المشروع حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل المنح المالية غير المباشرة من خلال شراء الأدوات والمعدات اللازمة للمشاريع، والتوجيه والإرشاد حسب طبيعة كل مشروع، إضافة إلى تشبيك المشاريع بالأسواق المحلية والفرص المتاحة، والاستعانة بخبراء مهنيين وفنيين لدعم تنظيم وإدارة المشاريع الريادية وضمان استدامتها.