البنك الأردني الكويتي ينفذ سلسلة من المبادرات الإنسانية والتطوعية خلال شهر رمضان المبارك

وطنا اليوم:في إطار التزامه الراسخ بدعم المبادرات المجتمعية وتعزيز قيم التكافل والتضامن مع مختلف فئات المجتمع، نفّذ البنك الأردني الكويتي سلسلة من المبادرات الإنسانية والتطوعية خلال شهر رمضان المبارك بمشاركة موظفيه ضمن برنامج “سفير الخير”.

وشملت هذه المبادرات مساهمة موظفي البنك في تعبئة 100 طرد غذائي خيري بالتعاون مع تكية أم علي، وذلك استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل ودعماً للعائلات المحتاجة والفئات الأقل حظاً، إلى جانب رعاية خيمة رمضانية ضمن برنامج “عابر سبيل” في موقع التكية في مجمع رغدان، حيث شارك الموظفين في تجهيز وتوزيع وجبات الإفطار لنحو 2,500 صائم.

وفي إطار إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال، شارك موظفو البنك في مبادرتي “لنصنع الفرح في رمضان” بالتعاون مع مركز زها الثقافي، و”ارسم بسمة في رمضان” بالتعاون مع مركز هيا الثقافي، حيث تم تنظيم إفطارات رمضانية لنحو 150 طفلاً في كل مبادرة، تخللتها مجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والتعليمية.

كما حرص البنك على توفير وجبات إفطار يومية في “ثلاجة الخير” أمام مبنى الإدارة العامة في العبدلي، بالإضافة إلى توزيع وجبات إفطار على المحتاجين خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل، والمساهمة في تجهيز وتوزيع 1,300 وجبة إفطار بالتعاون مع وقف ثريد.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي: “نؤمن في البنك بأن مسؤوليتنا لا تقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل تمتد لتشمل دعم المجتمع وتعزيز قيم التكافل والتضامن، خاصة خلال شهر رمضان المبارك. ويجسد برنامج “سفير الخير” هذا التوجه من خلال تشجيع موظفينا على الانخراط في العمل التطوعي والمشاركة الفاعلة في المبادرات الإنسانية، بما يسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة الأفراد والعائلات المحتاجة.”

وتندرج هذه الجهود ضمن برنامج “سفير الخير” الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز دور البنك في خدمة المجتمع، من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات تلبي احتياجات مختلف الفئات، وبما يعكس التزام البنك بمسؤوليته المجتمعية وحرصه على إحداث أثر إيجابي مستدام.