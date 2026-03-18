الاحتلال يستهدف أكبر منشأة للطاقة جنوب غرب إيران

34 دقيقة ago
وطنا اليوم:في تطور عسكري خطير ينقل الصراع إلى مرحلة “كسر العظم” الاقتصادي، أعلنت هيئة البث “الإسرائيلية”، نقلا عن مسؤول رفيع، تنفيذ هجوم جوي استهدف منشأة الغاز الإيرانية الكبيرة في مدينة “بوشهر” جنوب البلاد.
وأضاف المسؤول أن الضربة نُفذت بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبموافقتها، بدون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

أبراز معالم الهجوم ودلالاته
نقلت الوسائل الإعلامية العبرية تفاصيل محورية حول هذه العملية:
تنسيق أميركي: أكد المسؤول الإسرائيلي أن الهجوم على منشأة الغاز جنوبي إيران تم بـ”تنسيق كامل مع الولايات المتحدة”.
أهداف اقتصادية: أوضحت “القناة 12” العبرية أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قصف بنى تحتية اقتصادية إيرانية بهذا الحجم.
المفاجأة الموعودة: وصف مصدر في الاحتلال استهداف مصنع معالجة الغاز بأنه “المفاجأة الأولى” التي وعد بها وزير الدفاع “كاتس” في وقت سابق من اليوم.

بوشهر.. في مرمى النيران
يمثل استهداف بوشهر ضربة للعصب الحيوي لإيران، نظرا لاحتوائها على مرافق نووية ونفطية وغازية استراتيجية.
ويعد هذا الهجوم تنفيذا فعليا لـ”التصعيد الموعود” الذي هددت به تل أبيب ردا على التحركات الإيرانية الأخيرة.

تأثيرات فورية متوقعة
من المنتظر أن يؤدي هذا الاستهداف إلى:
اشتعال أسعار الطاقة: زيادة الضغوط على أسواق الغاز والنفط العالمية التي تعاني أصلا من الاضطراب.
رد إيراني: ترقب طبيعة الرد من طهران، التي قد تستهدف مصالح طاقة في المنطقة أو ممرات ملاحية.
تراقب العواصم العالمية بقلق بالغ مآلات هذا التحول الدراماتيكي، وسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة تستهدف منابع الثروة والطاقة.
وأفادت وكالة فارس الإيرانية بدوي انفجارات وتسجيل إصابة خزانات ومنشآت للغاز في مصفاة عسلوية جنوبي البلاد.
ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية وصفتها بأنها مطلعة، القول إن استهداف البنى التحتية المدنية في إيران يعد تصعيدا كبيرا.


24 ساعة
16:13

الأحوال : تجديد جوازات السفر خلال عيد الفطر في طبربور

16:06

وزير الزراعة يؤكد أهمية انسيابية تزويد الأسواق بالخضار والفواكه

15:48

البنك الأردني الكويتي ينفذ سلسلة من المبادرات الإنسانية والتطوعية خلال شهر رمضان المبارك

15:31

أورنج الأردن تعزز التكافل الاجتماعي بتطوع موظفيها في موائد الرحمن الرمضانية

15:20

ظهور نادر للفنانة نجاة الصغيرة يشعل مواقع التواصل

15:09

غزة على أبواب العيد.. ضيق العيش يتسع

15:01

صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر

14:56

الملك لأمير الكويت: أمن الخليج أساسي لأمن واستقرار المنطقة والعالم

14:50

إطلاق خطة وطنية شاملة لتعزيز النظافة العامة خلال عيد الفطر

14:46

اختتام المسابقة الهاشمية للإناث لحفظ القرآن

14:41

الجيش الإسرائيلي: سنضرب المعابر على نهر الليطاني

14:38

إلى متى والوطن يُقتل

وفيات
وفيات الأربعاء 18-3-2026المهندس عبد الفتاح طوقان ينعى السيده الفاضلة احسان ديباجةوفيات الثلاثاء 17-3-2026وفيات الإثنين 16 – 3 – 2026وفاة الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريان