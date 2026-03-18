أورنج الأردن تعزز التكافل الاجتماعي بتطوع موظفيها في موائد الرحمن الرمضانية

48 دقيقة ago
وطنا اليوم:شارك الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وموظفي الشركة في برنامج موائد الرحمن الذي تنظمه تكية أم علي خلال شهر رمضان المبارك، حيث ساهموا في تحضير وتوزيع نحو 1250 وجبة إفطار للصائمين، في خطوة تعكس التزام الشركة المستمر بتعزيز قيم التكافل والتضامن المجتمعي.
وهذه خطوة تمتد ضمن المبادرات التي أطلقتها أورنج الأردن في شهر رمضان، وضمن برنامج “Engage for Change” الذي يهدف إلى تحفيز انخراط الموظفين في العمل التطوعي وتنمية دورهم في برامج الشركة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، بما يضمن ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي في كافة أنحاء المملكة.
وأكدت أورنج الأردن اعتزازها بدورها المحوري كشريك وطني فاعل، لتعكس التزامها في تمكين ثقافة التطوع ومنح موظفيها الفرصة لمساندة هذه الجهود عبر شراكات الشركة المثمرة التي تسعى لإحداث أثر إيجابي ملموس ومستدام ويساهم في بناء مجتمع أكثر تكاتفاً وازدهاراً.
ومن الجدير بالذكر أن الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع تكية أم علي بدأت منذ عام 2007، حيث تحرص أورنج الأردن على تجديد هذا التعاون لضمان رعاية الأسر العفيفة في المملكة عبر الأعمال التطوعية والخيرية، لتكون جزءاً من التغيير البنّاء وتعزيز الاستقرار في المملكة.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo


