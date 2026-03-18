إطلاق خطة وطنية شاملة لتعزيز النظافة العامة خلال عيد الفطر

وطنا اليوم:أعلنت اللجنة الوزارية للبرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027، عن إطلاق خطة وطنية متكاملة لتعزيز النظافة العامة خلال عطلة عيد الفطر، وذلك ضمن البرنامج التنفيذي للاستراتيجية، وبمشاركة واسعة من مختلف الجهات الرسمية.

وتضم الجهات المشاركة وزارات: الداخلية، والسياحة والآثار، والأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية، والثقافة، والإدارة المحلية، والشباب، والاقتصاد الرقمي والريادة، والاتصال الحكومي، والأشغال العامة والإسكان، والزراعة، إضافة إلى مديرية الأمن العام، والإدارة الملكية لحماية البيئة، وأمانة عمان الكبرى، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

وتتضمن الخطة تنفيذ حملات نظافة مكثفة في مواقع التنزه والمواقع السياحية والأثرية والمحميات الطبيعية في مختلف محافظات المملكة، لا سيما تلك التي تشهد إقبالا كبيرا خلال عطلة العيد.

وتنفذ هذه الحملات وزارتا البيئة، والإدارة المحلية من خلال البلديات وأمانة عمان، فيما تتولى وزارة السياحة تنفيذ الحملات في المواقع السياحية والأثرية، وتعمل وزارة الداخلية من خلال الحكام الإداريين وبالتنسيق مع المديريات المعنية على دعم تنفيذها، و تنفذ الجمعية الملكية لحماية الطبيعة الحملات داخل المحميات الطبيعية.

كما تشمل الخطة توزيع أكياس نفايات على المتنزهين، إلى جانب أكياس مخصصة للاستخدام داخل المركبات، بهدف الحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات وتعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية.

وفي إطار الرقابة، سيتم تكثيف الجولات التفتيشية على مواقع التنزه من خلال تسيير دوريات ثابتة وراجلة، حيث ستتولى مديرية الأمن العام، من خلال الإدارة الملكية لحماية البيئة والشرطة السياحية ، متابعة مدى الالتزام بالتعليمات، والحد من الممارسات التي تؤثر سلبا على نظافة المواقع الطبيعية والسياحية.

وفيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية، يعمل البرنامج على توزيع 300 حاوية معدنية للنفايات بسعة 1100 لتر، وتركيب 300 سلة نفايات معلقة في مواقع التنزه والمواقع السياحية والأثرية، على أن تكون محافظة إربد المرحلة الأولى من التنفيذ، والاستمرار في التوزيع ليشمل باقي محافظات المملكة.

وفي جانب التوعية، سيتم إطلاق حملة إعلامية شاملة بالتعاون مع الشركاء، تتضمن رسائل نصية، ومقاطع فيديو، ومحتوى توعويا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بمشاركة ناشطين بيئيين ومؤثرين، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة وترسيخ السلوكيات البيئية السليمة.

وأكدت اللجنة أن الحفاظ على نظافة المواقع الطبيعية والسياحية يعد مسؤولية مشتركة، داعية المواطنين إلى الالتزام بالممارسات البيئية الصحيحة أثناء التنزه خلال عطلة العيد، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على جمالية الأماكن العامة في مختلف مناطق المملكة. كما أشارت إلى أنه في حال حدوث ظروف جوية غير مستقرة، سيتم تأجيل الحملات حرصا على سلامة المشاركين

يشار إلى أن البرنامج التنفيذي أقر من مجلس الوزراء، وشكلت لجنة وزارية برئاسة وزير البيئة وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، إضافة إلى رئيس لجنة أمانة عمان ومدير الأمن العام، لتتولى متابعة التنفيذ، ورفع تقارير دورية لمجلس الوزراء، وقياس مؤشرات الأداء، وتقييم الأثر البيئي والسلوكي، بما يضمن تحقيق نتائج فعالة ومستدامة.

