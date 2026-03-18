بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الجيش الإسرائيلي: سنضرب المعابر على نهر الليطاني

ساعتين ago
وطنا اليوم:أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن توجه الجيش لمهاجمة معابر على نهر الليطاني في لبنان “لمنع نقل تعزيزات ووسائل قتالية”، اعتبارا من ساعات ظهر الأربعاء.
وقال في بيان “يضطر الجيش إلى القيام باستهداف واسع ودقيق لأنشطة حزب الله الإرهابية”، محذرا سكان جنوب لبنان من التحرك في مناطق قد تشهد عمليات عسكرية خلال الساعات المقبلة.
وأضاف “نظرا لأنشطة حزب الله ونقل عناصر إرهابية إلى جنوب لبنان برعاية السكان المدنيين، يضطر جيش الدفاع إلى قيام باستهداف واسع” لأنشطة الحزب.
ودعا المتحدث السكان إلى اتخاذ إجراءات احترازية، وإلى “الامتناع عن أي تحرك جنوبًا” حتى لا يعرض “حياتهم للخطر”.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات في جنوب لبنان، واستمرار العمليات العسكرية في المنطقة منذ الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران في 28 شباط الماضي، والرد الإيراني بقصف أهداف إسرائيلية ودولا عربية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
وفيات
وفيات الأربعاء 18-3-2026المهندس عبد الفتاح طوقان ينعى السيده الفاضلة احسان ديباجةوفيات الثلاثاء 17-3-2026وفيات الإثنين 16 – 3 – 2026وفاة الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريان