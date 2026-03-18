إسرائيل تعلن اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب

وطنا اليوم:أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأربعاء، عن اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني اسماعيل خطيب، وذلك غداة قتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري غلام رضا سليماني.
وقال كاتس في بيان “ليلة أمس، تمّ أيضا القضاء على وزير استخبارات إيران اسماعيل خطيب”.
ولم يصدر أي تأكيد من إيران بشأن ما ترد عن متقل الخطيب.
وأضاف كاتس أنه هو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أذنا للجيش باستهداف أي مسؤول إيراني كبير آخر دون الحاجة إلى موافقات إضافية.
وتوعد القائد العام للجيش الايراني أمير حاتمي الأربعاء، برد “حاسم” على مقتل لاريجاني بغارة جوية إسرائيلية، إذ قال في بيان “سيكون رد إيران على اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي حاسما وباعثا على الندم”، مضيفا “سيتم أخذ ثأر دمه”.
وأعلنت إيران رسميا ليل الثلاثاء مقتل علي لاريجاني، إحدى الشخصيات الرئيسية في الحكم، بعد ساعات من إعلان إسرائيل اغتياله في ضربة جوية.
وبحسب بيان لمجلس الأمن القومي الإيراني فإن لاريجاني جرى اغتياله برفقة نجله مرتضى ومعاون الأمن في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي علي رضا بيات وآخرين.


