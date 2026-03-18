بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

أبوظبي: فوز 3 أردنيين بجائزة التحبير للقرآن الكريم

ساعتين ago
وطنا اليوم:كرم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ثلاثة أردنيين فازوا في النسخة 12 من جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه 2026 التي جاءت هذا العام تحت شعار “دورة عام الأسرة”.
وتسلم الفائزون بالجائزة، وهم عمر بلال عودة الله، وليان رائف القضاة، وإسماعيل مسامح أبو شباب خلال حفل في أبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين وذوي الاختصاص في علوم القرآن.
وقال مدير عام الجائزة الدكتور أحمد الطنيجي إن الدورة الثانية عشرة شهدت تطورا ملحوظا على المستويين الفني والتنظيمي بما يواكب إعلان عام 2026 في دولة الإمارات عام الأسرة، ويعزز دور الجائزة في ترسيخ القيم القرآنية داخل المجتمع.
يشار إلى أن عدد المشاركين في الجائزة هذا العام بلغ 68 ألفا من مختلف دول العالم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
