مصيره غامض.. إسرائيل تستهدف وزير الاستخبارات الإيرانية إسماعيل خطيب

وطنا اليوم:ذكرت قناة “إيران انتر ناشيونال”، أن المستهدف من الهجمات التي وقعت في طهران مساء الثلاثاء، كان إسماعيل خطيب وزير المخابرات في النظام الإيراني.
وأوضحت القناة أن مصير إسماعيل خطيب “لا يزال غير واضح”، فيما لم تعلن إسرائيل بشكل حاسم عن مقتله، في الوقت الذي نقلت فيه القناة 12 العبرية تأكيد مسؤول إسرائيلي محاولة اغتيال وزير الاستخبارات الإيرانية، وأنهم “بانتظار نتائج العملية”.
ورغم غياب تأكيدات رسمية بشأن استهدافه أو مقتله، فإن اسمه طُرح ضمن قائمة الشخصيات المحتملة التي قد تكون عرضة للخطر، نظراً لطبيعة موقعه الحساس.
ويُعد إسماعيل خطيب أحد أبرز الوجوه الأمنية في إيران، إذ يتولى منصب وزير الاستخبارات، وهو الجهاز المسؤول عن الأمن الداخلي ومكافحة التجسس وحماية النظام من التهديدات الداخلية والخارجية.
كما لعب دوراً مهماً في إدارة الملفات الحساسة، بما في ذلك مواجهة الاختراقات الأمنية والتعامل مع النشاطات المعارضة، ما جعله شخصية محورية داخل بنية السلطة في طهران.
وشكّل الاستهداف الإسرائيلي المركّز للقيادات الإيرانية أحد أبرز ملامح الصراع غير المباشر بين الطرفين، حيث تعتمد تل أبيب على استراتيجية “قطع الرأس” بهدف إضعاف البنية القيادية وتقويض القدرة على اتخاذ القرار داخل النظام الإيراني. 
وتستند هذه السياسة إلى ضرب شخصيات محورية في الحرس الثوري والمؤسسات الأمنية والعلمية، ما ينعكس بشكل مباشر على كفاءة التنسيق العملياتي وسرعة الاستجابة.


