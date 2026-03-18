صرف الرواتب ينعش قطاع المواد الغذائية

وطنا اليوم:أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال عمرو، أن صرف رواتب العاملين بالقطاع العام أسهم بانتعاش حركة شراء المواد الغذائية والأساسية بالسوق المحلية مجددا.

وقال المهندس عمرو، إن “السوق اليوم نشط خصوصا بعد صرف الرواتب ويوجد حركة على مستلزمات العيد، لا سيما التي تدخل في صناعة كعك العيد والمعمول والشوكولاتة والحلويات والسكاكر والعصائر.

وأضاف، إنه يوجد كذلك حركة من أصحاب البقالات ومحال التجزئة لتأمين احتياجاتهم من البضائع قبل إغلاق محلات الجملة أبوابها خلال عطلة العيد كون المستوردين وشركات بيع الجملة يغلقون المحلات بعطلة العيد، بينما أيام العيد تمثل فرصة للبقالات ومحال التجزئة والسوبر ماركت لرفع مبيعاتهم.

وأشار إلى أن أسعار مواد السكر والأرز والبقوليات لا زالت ثابته لغاية الأن بالسوق المحلية وهناك مخزون متوفر منها، بينما شهدت أسعار السمن الحيواني المستورد والسمن النباتي الذي يصنع محليا من زيت النخيل ارتفاع تراوح بين 5 و10 بالمئة، وكذلك الفستق الحلبي واللوز والجوز 7 بالمئة، مبينا أن حالة الترقب والمنافسة القوية بين التجار تقلل من حدتها.

وأوضح أن الارتفاع طال السلع والبضائع التي تم التخليص عليها جمركيا بعد الخامس من الشهر الحالي، مؤكدا أن نسبة الارتفاع تكون حسب قيمة الحاوية ووفق المستورد والكميات المتوفرة سابقا لديه وتكون الزيادة حسب المتوسط وبعض التجار يبيع بسعر الكلفة الجديدة.