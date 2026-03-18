كابيتال بنك يدعم مبادرة ارسم بسمة ويستضيف 100 طفل في إفطار رمضاني بمركز هيا الثقافي‎

وطنا اليوم:جدّد كابيتال بنك التزامه بمسؤوليته المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك من خلال دعمه لمبادرة “ارسم بسمة” الرمضانية لعام 2026 التي ينظمها مركز هيا الثقافي، حيث قدّم رعايته لاستضافة 100 طفل من الأطفال الذين ترعاهم جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية في إفطار رمضاني احتضنته أجواء المركز، في أمسية جمعت بين الترفيه والتعليم وروح العطاء.

وتندرج هذه المبادرة ضمن تقاليد البنك السنوية في تنظيم فعاليات رمضانية مخصصة للأطفال فاقدي السند الأسري، بما يعكس حرصه على ترسيخ قيم التكافل وتعزيز أثر برامجه في المسؤولية المجتمعية.

وقد شهدت الفعالية تجربة تفاعلية متجددة هدفت إلى تعزيز التعلّم من خلال الفن والأنشطة الإبداعية، حيث شارك موظفو البنك كمتطوعين في مرافقة الأطفال خلال الرسم على القماش (الكانفس)، وورش تركيب الدوائر الكهربائية، والعروض المسرحية الثقافية، إلى جانب الفقرات التراثية مثل “المسحراتي”، إضافة إلى فقرات ترفيهية حركية مثل لعبة “البحث عن الكنز” ضمن مساحات لعب منظّمة وآمنة.

وأكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، أن مشاركة البنك في هذه المبادرة تأتي احتفاءً بروح شهر رمضان وتعزيزاً لثقافة العطاء المؤسسي، مشيرةً إلى أن استضافة الأطفال في هذه الفعالية تمثل امتداداً لنهج البنك في دعم المبادرات التي تترك أثراً إيجابياً مستداماً في حياة الأطفال والمجتمع.

من جهتها، أوضحت الأستاذة ريم العدوان، المدير العام لمركز هيا الثقافي، أن مبادرة “أرسم بسمة” هذا العام جاءت بصيغة برنامج متكامل يجمع بين الترفيه والتعلّم والتفاعل الاجتماعي، مؤكدة تقديرها لتعاون كابيتال بنك ودعمه المستمر على مدار السنوات الماضية، مؤكدة أن هذا الدعم كان له دور ملموس في إنجاح برامج المركز وإدخال الفرح إلى قلوب الأطفال خلال شهر رمضان، ومشددة على أهمية استمرار هذا التعاون المثمر.

وأشارت أريج الخطيب، مديرة تطوير التبرعات والاتصال في جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية، إلى أن هذه المبادرة تنسجم مع نهج الجمعية في دعم الأطفال من خلال مساحات آمنة تجمع بين التعلّم والتفاعل والتعبير الإبداعي، بما يعزز نموهم وتنمية مهاراتهم. وأضافت أن استضافة الفعالية في مركز هيا الثقافي أسهمت في توفير بيئة مناسبة وغنية بالتجارب عززت تفاعل الأطفال مع الأنشطة، فيما تعكس الشراكة مع كابيتال بنك فهمًا لأهمية الوصول إلى الأطفال من خلال مبادرات متعددة وذات أثر، مشيدةً بمساهمة البنك ودعمه المستمر لمبادرات تحمل هذا البعد الإنساني والتنموي.

ويتبنى كابيتال بنك خلال شهر رمضان برامج للمسؤولية المجتمعية تهدف إلى تعميق الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني وترسيخ قيم التضامن الإنساني. ويجدد البنك من خلال هذا التعاون التزامه بدعم المؤسسات الثقافية والاجتماعية الوطنية، مثل مركز هيا الثقافي وجمعية قرى الأطفال SOS الأردنية، بما يضمن توفير بيئة داعمة ومحفزة للأجيال القادمة، ويؤكد دوره كجهة مصرفية رائدة تضع خدمة المجتمع في مقدمة أولوياتها.