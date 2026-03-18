الرياض تستضيف اجتماعا لوزراء دول عربية وإسلامية لبحث الأمن الإقليمي

3 ساعات ago
الرياض تستضيف اجتماعا لوزراء دول عربية وإسلامية لبحث الأمن الإقليمي

وطنا اليوم:قالت وزارة الخارجية السعودية، فجر الأربعاء، إن المملكة ستستضيف اجتماعا تشاوريا لوزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية في الرياض.
ووفق بيان لوزارة الخارجية السعودية، يأتي الاجتماع الذي سيعقد مساء الأربعاء “بهدف المزيد من التشاور والتنسيق حيال سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها”.
وتشهد المنطقة منذ أواخر شباط تصعيدا غير مسبوق بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، عقب سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع وشخصيات إيرانية بارزة، مما أدى إلى مقتل عدد من كبار القادة السياسيين والعسكريين في طهران.
في المقابل أطلقت إيران موجات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على أهداف داخل إسرائيل وفي دول المنطقة.
وأثار التصعيد في الشرق الأوسط ردود فعل دولية متباينة بين دعوات لاحتواء الأزمة وتحذيرات من تداعياتها على استقرار الشرق الأوسط وأسواق الطاقة العالمية، خاصة في ظل التوترات العسكرية بمضيق هرمز.


