التنفيذ القضائي يدعو مالكي المركبات لتصويب أوضاعهم قبل العيد

وطنا اليوم:دعت مديرية إدارة التنفيذ القضائي المواطنين من مالكي المركبات الصادرة بحقهم أوامر ضبط قضائية إلى ضرورة المبادرة بتصويب أوضاعهم، وذلك حرصاً على راحتهم وتفادياً لأي إجراءات قد تُتخذ خلال فترة عطلة عيد الفطر.
وأوضحت الإدارة أنها قامت بإرسال رسائل نصية (SMS) إلى المعنيين، تتضمن إشعارات بوجود أوامر ضبط قضائية بحق مركباتهم، مشيرة إلى أهمية متابعة هذه الرسائل واتخاذ الإجراءات اللازمة بالسرعة الممكنة.
وأكدت أن عدم تصويب الأوضاع قبل عطلة عيد الفطر قد يؤدي إلى إدراج المركبات ضمن منظومة الاستيقاف الأمني، ما قد يترتب عليه تعطيل تنقل أصحابها خلال إجازة العيد.
ودعت الإدارة مستلمي الرسائل إلى التواصل عبر الرقم الموحد (117111) لإنهاء الإجراءات المطلوبة.


24 ساعة
10:24

جولة الملك في الخليج: إرادة عربية لكسر قيود الحرب ورسم ملامح توازن المنطقة

10:22

المهندس عبد الفتاح طوقان ينعى السيده الفاضلة احسان ديباجة

10:12

الهميسات يقيم مأدبة إفطار لأكثر من ٥٠٠ شخصية من أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة والإعلاميين

10:11

التوتر في الشرق الأوسط : قراءه واقعيه للصراع المحتمل وتأثيراته الإقليمية والدولية

10:10

سيدُنا محروسٌ من عينِ البشر وأولُهم عيوني

10:09

الأردن والخليج.. وحدة المصير ومنهج البناء في مواجهة عواصف الهدم

10:07

‏هكذا يفكر الحزب ،كيف تتصرف الدولة؟

10:03

​8.3 مليارات دينار فوائض الضمان التأمينية الإجمالية

10:01

زيارة جلالة الملك إلى الإمارات وقطر والبحرين

09:57

السنغال ترد رسميا على الكاف بعد سحب لقب كأس أفريقيا 2025

09:49

إيران تؤكد مقتل علي لاريجاني .. هكذا نفذت إسرائيل عملية الاغتيال

09:39

قتيلان وإصابات ودمار في تل أبيب بعد هجوم صاروخي إيراني

وفيات
المهندس عبد الفتاح طوقان ينعى السيده الفاضلة احسان ديباجةوفيات الثلاثاء 17-3-2026وفيات الإثنين 16 – 3 – 2026وفاة الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريانوفيات الأحد 15 – 3 – 2026