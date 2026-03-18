التنفيذ القضائي يدعو مالكي المركبات لتصويب أوضاعهم قبل العيد

وطنا اليوم:دعت مديرية إدارة التنفيذ القضائي المواطنين من مالكي المركبات الصادرة بحقهم أوامر ضبط قضائية إلى ضرورة المبادرة بتصويب أوضاعهم، وذلك حرصاً على راحتهم وتفادياً لأي إجراءات قد تُتخذ خلال فترة عطلة عيد الفطر.

وأوضحت الإدارة أنها قامت بإرسال رسائل نصية (SMS) إلى المعنيين، تتضمن إشعارات بوجود أوامر ضبط قضائية بحق مركباتهم، مشيرة إلى أهمية متابعة هذه الرسائل واتخاذ الإجراءات اللازمة بالسرعة الممكنة.

وأكدت أن عدم تصويب الأوضاع قبل عطلة عيد الفطر قد يؤدي إلى إدراج المركبات ضمن منظومة الاستيقاف الأمني، ما قد يترتب عليه تعطيل تنقل أصحابها خلال إجازة العيد.

ودعت الإدارة مستلمي الرسائل إلى التواصل عبر الرقم الموحد (117111) لإنهاء الإجراءات المطلوبة.