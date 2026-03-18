الهميسات يقيم مأدبة إفطار لأكثر من ٥٠٠ شخصية من أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة والإعلاميين

وطنا اليوم:أقام النائب أحمد الهميسات، رئيس كتلة مبادرة النيابية، مأدبة إفطار رمضانية في قاعة (Amman Country Club)، دعا إليها عدداً من الوزراء والأعيان والنواب وأصحاب المعالي وزار سابقين واصحاب العطوفة من المحافظين وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية والإداريين و وسائل اعلامية متعددة، في لفتة تعكس روح التلاحم والتواصل بين مختلف مكونات الأسرة الأردنية الواحدة في الشهر الفضيل. وشهدت المأدبة الرمضانية حضوراً واسعاً ومتنوعاً تجاوز عدد المدعوين فيها 500 شخص من مختلف الأوساط السياسية والرسمية والشعبية، حيث حرص الحضور على تلبية الدعوة الكريمة والمشاركة في هذا الجمع الرمضاني الذي يجسد قيم التآخي والتواصل بين أبناء الوطن الواحد. ولفت الانتباه حضور قرابة 10 من نواب كتلة جبهة العمل الإسلامي، في مشهد يعكس وحدة الصف وتماسك النسيج الاجتماعي الأردني الذي يتجاوز أي خلافات أو انتماءات. ورحب النائب أحمد الهميسات في مستهل اللقاء بالحضور الكريم، معبراً عن خالص شكره وتقديره لهم على تلبية الدعوة وتحمل مشقة السفر والحضور، مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات الرمضانية تعزز أواصر المحبة والتعاون بين أبناء المجتمع الأردني الواحد. وأشاد الهميسات بروح الأخوة والتكاتف التي تجمع الأردنيين في جميع المناسبات، وخاصة في شهر رمضان المبارك الذي تتعاظم فيه القيم الإنسانية النبيلة. ودعا النائب الهميسات في كلمته التي ألقاها أمام الحضور، المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن الغالي وقائد المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين، وأن يديم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة. كما ابتهل إلى الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأردنيين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات. وتأتي هذه المأدبة الرمضانية في إطار سلسلة من اللقاءات والفعاليات الاجتماعية التي تشهدها مختلف محافظات المملكة خلال شهر رمضان المبارك، حيث تشكل هذه المناسبات فرصة لتعزيز قيم التواصل والتآخي بين أبناء المجتمع الأردني بمختلف أطيافه وانتماءاته، وتأكيداً على عمق الروابط الإنسانية والوطنية التي تميز النسيج الاجتماعي الأردني المتماسك. وقد عبر الحضور عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تعزز قيم التكافل الاجتماعي وتقوي أواصر المحبة بين أبناء الوطن الواحد، خاصة في هذا الشهر الفضيل الذي تبرز فيه أسمى معاني العطاء والتسامح والتلاقي. وأشادوا بدور النائب الهميسات في جمع هذه الكوكبة المتنوعة من الشخصيات الوطنية تحت سقف واحد، تأكيداً على أن الأردن سيبقى واحة للأمن والأمان والمحبة.