السياحة تنظم ورشة تعريفية بالاستراتيجية الوطنية للسياحة الدامجة في الأردن

نظمت وزارة السياحة والآثار ورشة تعريفية بالاستراتيجية الوطنية للسياحة الدامجة بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركة ممثلي القطاعين العام والخاص هدفت إلى عرض محاور الاستراتيجية وآليات تنفيذها ضمن توجه وطني لتطوير قطاع سياحي أكثر شمولًا وإتاحة.

واستعرضت الورشة خطط تعزيز جاهزية المواقع والمنشآت السياحية ورفع كفاءة الخدمات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والعائلات من الوصول إلى تجربة سياحية ميسرة كما أكدت على أهمية الشراكة المؤسسية في دعم التنفيذ وتطوير البنية التحتية.
حيث شهدت الفعالية نقاشًا تفاعليًا طرح خلاله المشاركون ملاحظات ومقترحات عملية لتعزيز تطبيق الاستراتيجية وترسيخ مكانة الأردن كوجهة سياحية متاحة للجميع.


