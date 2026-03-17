البدادوة: النقل المدرسي المجاني خطوة عملية لحماية الطلبة وتخفيف كلفة التعليم على الأسر

3 ساعات ago
وطنا اليوم _

ثمّن رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، النائب الدكتور أيمن البدادوة، إطلاق الحكومة المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أنه يمثل خطوة استراتيجية ستنعكس إيجاباً على الطلبة والعملية التعليمية

وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء بعد سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة بالتشاركية مع وزارة النقل والمعنيين ، ناقشت خلالها واقع النقل المدرسي والتحديات التي تواجه الطلبة

وأضاف أن لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية قادت جهداً كبيراً في هذا الملف، ورفعت عديد التوصيات للحكومة بخصوص النقل المدرسي، بما يسهم في تحسين الخدمة وضمان سلامة الطلبة

وأوضح أن توفير نقل مدرسي مجاني ومتكامل لطلبة المدارس الحكومية، لا سيما في مناطق البادية، يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر ومعالجة تحديات الوصول إلى المدارس، بما يضمن انتظام الطلبة في التعليم

وبيّن أن بدء المشروع في البادية الجنوبية يعكس وعياً بأولويات المناطق الأكثر حاجة، مع التأكيد على أهمية التوسع التدريجي ليشمل مختلف محافظات المملكة.

وأكد أن اعتماد حافلات حديثة مزودة بأنظمة تتبع ورقابة، وربطها بتطبيق إلكتروني يتيح للأهالي متابعة أبنائهم، يعزز من معايير السلامة ويرفع مستوى الثقة بالخدمة

كما لفت إلى أهمية ما يوفره المشروع من فرص عمل في مجالات القيادة والصيانة والخدمات الفنية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي

وختم البدادوة بالتأكيد على أن المشروع ينسجم مع جهود تطوير منظومة نقل حديثة ومتكاملة في الأردن، إلى جانب مشاريع النقل بين المحافظات والباص سريع التردد، مشدداً على ضرورة الاستمرار في تطوير الخدمة وضمان استدامتها وتوسيع نطاقها


