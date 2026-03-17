نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة

وطنا اليوم:بدأت العقبة استعداداتها لاستقبال الأفواج السياحية والجروبات الرياضية بعد توقف بفعل الظروف التي يشهدها الإقليم فيما تواصل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حملة “روحها بترد الروح” لتنشيط السياحة الداخلية واستقطاب الزوار مع اقتراب عيد الفطر.

وأكد مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، ثابت النابلسي، أن عدداً من الفعاليات والوفود الرياضية أعادت تأكيد حضورها إلى العقبة خلال الأسابيع المقبلة، مشيراً إلى أن حملة “روحها بترد الروح” تواصل طرح مبادرات جديدة لتشجيع الأردنيين على قضاء عطلاتهم في المدينة الساحلية.

وأضاف، إن الحملة تنطلق من العاصمة عمّان لتشمل مختلف المحافظات، مع استهداف أسواق في الدول المجاورة، بالتعاون مع الفنادق والمكاتب السياحية وجمعية المكاتب السياحية، ضمن جهود مشتركة لدعم الحركة السياحية في المدينة.

وأشار إلى وجود خطة وطنية تديرها وزارة السياحة بالتنسيق مع كافة الجهات، ومن ضمنها سلطة منطقة العقبة، تهدف إلى التواصل مع المجموعات السياحية والجهات التي كانت قد أكدت حضورها للعقبة قبل الأحداث الأخيرة، لإعادة جدولة زياراتها وتنظيم فعالياتها خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص مرحلة ما بعد استقرار الأوضاع في الإقليم، بين النابلسي أن هناك جهوداً مشتركة مع شركات الطيران والمكاتب السياحية لإعادة جدولة الرحلات التي تم إلغاؤها، وتسهيل وصول السياح إلى العقبة، لضمان عودة النشاط السياحي إلى مستوياته الطبيعية.

كما وتشهد أسواق محافظة العقبة نشاطا تجاريا متزايدا مع قرب عيد الفطر المبارك، حيث تتوافد أعداد كبيرة من المواطنين والزوار لشراء مستلزمات العيد، في أجواء حيوية تعكس استعداد المدينة لاستقبال هذه المناسبة المباركة.

وقال رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي، إن أسواق المحافظة تشهد نشاطا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، مع ارتفاع حركة التسوق على مختلف السلع، لا سيما الملابس، الأحذية، الحلويات، ومستلزمات عيد الفطر، مؤكدا أن هذا النشاط يعكس أهمية الموسم الحالي للتجار وأصحاب المحال التجارية.

وأضاف الكباريتي، إن العقبة تتميز بتوافر مختلف السلع والمنتجات التي تلبي احتياجات المواطنين والزوار على حد سواء، مشيرا إلى تنوع البضائع والعروض في الأسواق، ما يمنح المتسوقين خيارات واسعة بأسعار مناسبة.

وأشار إلى المبادرات التي تعزز الحركة التجارية والسياحية، ومنها مبادرة “زوار المحافظات” التي أطلقتها غرفة تجارة العقبة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ساهمت في وصول مئات الزوار من مختلف المحافظات، ما انعكس إيجابا على النشاط التجاري والسياحي خلال فترة التسوق لاحتياجات عيد الفطر.

من جهته، قال تاجر الملابس، أحمد الرياطي، إن الحركة التجارية بدأت تتحسن تدريجيا مع اقتراب العيد، متوقعا زيادة وتيرة الإقبال خلال الأيام المقبلة، خاصة مع بدء صرف الرواتب، وهو ما ينعكس عادة على ارتفاع حركة الشراء وتنشيط الأسواق.

من جهته، أفاد صاحب محل حلويات بأنه بدأ منذ أيام بتجهيز أصناف العيد التقليدية وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد من المواطنين والزوار، مشيرا إلى أن الإقبال يزداد عادة بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة من رمضان ومع اقتراب العيد.

وأضاف، إن محلات الحلويات تحرص على تقديم عروض متنوعة وتشكيلات مختلفة تتناسب مع أذواق العائلات، خاصة مع ارتباط حلويات العيد بعادات الضيافة وزيارات الأهل والأقارب خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأشار المواطن رائد الخلايلة، إلى أن أسواق العقبة تتميز بتنوع البضائع والعروض، ما يتيح للمتسوقين خيارات متعددة، مؤكدا أن الأيام الأخيرة من رمضان والأيام التي تسبق عيد الفطر تعد من أكثر الفترات نشاطا وحيوية في الحركة التجارية بالمدينة.

من جانبها، قالت المواطنة رانيا موسى، إن أسواق العقبة تشهد حركة نشطة وتنوعا كبيرا في المنتجات، ما يسهل على السيدات شراء احتياجات العيد لأبنائهن في مكان واحد، خاصة الملابس، الأحذية، ومستلزمات العيد الأخرى.

وأضافت، إن هذه الفترة تمثل فرصة مهمة لاستكمال مستلزمات العيد، مشيرة إلى أن توفر العروض وتعدد الخيارات يساعد العائلات على اختيار ما يناسبها، وسط أجواء تسوق مفعمة بروح العيد.

يشار إلى أن الجهات المعنية في العقبة، تواصل تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، لمتابعة الالتزام بالأسعار، وضمان توفر السلع، وتنظيم الحركة التجارية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والزوار خلال الفترة التي تسبق عيد الفطر