وزير الصناعة : مخزون القمح الحالي يكفي لأكثر من 5 أشهر

وطنا اليوم:قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، الثلاثاء، إن الوزارة اتخذت منذ شهر تشرين الثاني الماضي قرارًا بمنع تصدير السلع الغذائية الأساسية إلا بموافقتها وذلك للحفاظ على المخزون.
ولفت القضاة النظر، خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إلى أن الحكومة قررت عدم إخضاع البضائع لأي زيادة في الضرائب أو الجمارك جراء التغير على أجور النقل وطرق التوريد.
وأكد أن مخزون القمح الحالي يكفي لخمسة أشهر ونصف يضاف إليها كميات تكفي لأربعة شهور إضافية جرى التعاقد عليها وهي في الطريق إلى المملكة، فيما سيكفي المخزون الحالي من الأعلاف لثمانية أشهر مقبلة.
وجاء اجتماع اللجنة لبحث واقع سلاسل التوريد وسبل ضمان استدامة المخزون الاستراتيجي والآمن من السلع الأساسية.
كما أشار الوزير إلى وجود توافقات مبدئية مع مصر وسوريا لاستغلال موانئها لضمان سلاسة التوريد في حال امتنعت شركات الشحن عن دخول البحر الأحمر مستقبلا.


