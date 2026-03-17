تمريض عمان الأهلية تُنظّم ندوتين توعويتين بالمركز الصحي بعين الباشا

وطنا اليوم:نظمت اللجنة الاجتماعية بكلية التمريض في جامعة عمان الأهلية ندوتين صحيتين توعويتين (كلا على حدة) بعنوان “فقر الدم والمسارات العلاجية لدى الأمهات والأطفال دون سن الخامسة”، و«الأخطاء والشائعات حول وسائل تنظيم الأسرة»، وذلك في المركز الصحي بعين الباشا.

واستهدفت الندوة الاولى الكوادر الطبية ومقدمي الرعاية التمريضية ، وهدفت إلى تعزيز الوعي الصحي حول أسباب فقر الدم لدى الأمهات والأطفال وأعراضه وطرق الوقاية منه، إضافة إلى استعراض المسارات العلاجية المناسبة وأهمية التشخيص المبكر والتغذية السليمة في الحد من هذه المشكلة الصحية الشائعة.

وقدمت الندوة كلا من الدكتورة خلود بطارسة والدكتورة إيناس بدر، حيث شهدت تفاعلاً إيجابياً من الحضور ونقاشاً علمياً مثمراً حول أفضل الممارسات في الرعاية الصحية للأم والطفل.

أما الندوة الثانية فقد استهدفت الأمهات والسيدات في المجتمع المحلي. وهدفت إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بوسائل تنظيم الأسرة وتسليط الضوء على أبرز الشائعات المتداولة حولها، إضافة إلى توضيح المعلومات العلمية الدقيقة المتعلقة بأنواع هذه الوسائل وآلية عملها وفوائدها الصحية، بما يسهم في تمكين المرأة من اتخاذ قرارات صحية سليمة قائمة على المعرفة والوعي.

وقدمت الندوة كل من الدكتورة إيناس بدر والدكتورة خلود بطارسة، حيث شهدت تفاعلًا إيجابيًا من الحضور ونقاشًا مثمرًا، جرى خلاله الإجابة عن استفسارات المشاركات المتعلقة بوسائل تنظيم الأسرة وأهميتها في الحفاظ على صحة الأم والأسرة.

ويأتي تنظيم مثل هذه الندوات ضمن جهود كلية التمريض في جامعة عمّان الأهلية لتعزيز دورها المجتمعي والمساهمة في نشر الثقافة الصحية، ورفع كفاءة الكوادر الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للأمهات والأطفال بما يسهم في الارتقاء بصحة المرأة والأسرة في المجتمع.