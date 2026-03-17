ورشة عمل في عمان الاهلية لتعزيز القدرات البحثية لطلبة الدراسات العليا بالعلوم الصيدلانية

وطنا اليوم:في إطار السعي المستمر لتطوير الكفاءات العلمية، نظمت كليتا الدراسات العليا والصيدلة في جامعة عمان الاهلية ورشة عمل علمية متخصصة بعنوان:

‏”Proteomic Technologies: Sequencing and Mass Spectrometry for biological system investigation”

وقدمت الورشة الدكتورة مروة أبو عيشة عبر “منصة التميز”، مستهدفةً بشكل أساسي تعزيز قدرات طلبة الدراسات العليا في تخصص العلوم الصيدلانية وتزويدهم بالأدوات الحديثة اللازمة للتميز البحثي.

وتأتي هذه الورشة استكمالاً لسلسلة من ورش العمل المتخصصة التي تم تنظيمها لتشمل العديد من تخصصات الماجستير في الجامعة، وذلك ضمن رؤية مؤسسية تهدف إلى تمكين الباحثين في مختلف الحقول العلمية.

وقد تناولت الورشة شرحاً معمقاً لأحدث تقنيات قياس الطيف الكتلي (Mass Spectrometry)

وتسلسل البروتينات، مع التركيز على كيفية توظيف هذه التقنيات المتقدمة في استقصاء الأنظمة البيولوجية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين طلبة الماجستير من تطبيق أدوات التحليل الدقيق في أبحاثهم الصيدلانية، مما يساهم في رفع سوية المخرجات العلمية ورفد القطاع الصيدلاني بكوادر مؤهلة تمتلك مهارات تقنية متقدمة.