الجيش الإسرائيلي: قضينا على قائد قوات الباسيج في طهران

وطنا اليوم:قال الجيش الإسرائيلي إنه قضى على قائد قوات الباسيج في طهران، غلام رضا سليماني.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، استهداف مسؤولين كبارا في طهران. ولم يصدر أي تعليق إيراني على هذا الخبر حتى الآن.

كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي استهدف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.

وأضافت أن الجيش يتحقق مما إذا كان لاريجاني قد قتل في الاستهداف.